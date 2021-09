So global ist Waldorfpädagogik

Unter dem Titel International Campus Waldorf startet in diesem Herbst ein Zusammenschluss auf internationaler Ebene von Waldorflehrer-Ausbildungsstätten, der eine gemeinsame online-basierte Lehr-Lernplattform anbietet. „Die Idee ist es, einen ‚global classroom‘ zu etablieren, der die weltweite Vielfalt von Waldorfpädagogik zeigen soll. Erfahrungen können geteilt werden und neue Kontakte entstehen,“ so Professor Jost Schieren von der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn, der das Projekt initiiert hat.

Das ICW startet in diesem Herbstsemester mit einer online-Ringvorlesung zum Thema Core Values of Waldorf Education. Ein Kreis von Dozent:innen aus vielen Ländern wird englischsprachig zu diesem Thema vom 14. September bis 12. Dezember 2021 jeweils Dienstags von 19.00-20.30 Uhr referieren. Besonders interessant wird es am 21. September, wenn Ida Oberman aus den USA über Waldorfpädagogik als Beitrag zur Überwindung von Rassismus spricht. Hintergrund ist ihre langjährige Erfahrung an einer multikulturellen Schule bei San Franzisko. An der Vortragsreihe sind Dozent:innen aus Südamerika, Skandinavien, Israel und Deutschland beteiligt. Waldorfausbildungsstätten von Brasilien bis Neuseeland machen bei dem Projekt mit.

Die Teilnahme ist kostenlos, nach der Registrierung auf der Website erhält man einen Link für ein Zoom-Meeting. Auch eine Archivierung der Vorträge ist vorgesehen.