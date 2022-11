Wissenschaftliche Studien in den anthroposophischen Praxisfeldern

Was man übrigens in der wissenschaftlichen Literatur bisher nicht findet, sind Belege für die Gefährlichkeit der biodynamischen Wirtschaftsweise. Hier gibt es nur polemische Unterstellungen ohne ausreichende Belege, die in wissenschaftlichen Arbeiten so gar nicht auftauchen dürften (und daher glücklicherweise auch sehr selten sind). Das heißt natürlich nicht, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der biodynamischen Wirtschaftsweise unterbleiben sollte – nur wäre es wünschenswert, wenn auch diese nach den Kriterien guter wissenschaftlicher Praxis erfolgen würde.

Dabei ist es normalerweise so, dass alle Beteiligten den naturwissenschaftlichen Ansatz als „wahr“ hinnehmen können, denn die große Stärke dieses Wissenssystems ist die hohe Beweiskraft und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Auch die Anthroposophie erkennt die naturwissenschaftliche Methode voll an, geht aber darüber hinaus. Es ist also nicht verwunderlich, dass biodynamische Forscher:innen ganz selbstverständlich und in erster Linie mit naturwissenschaftlichen Methoden arbeiten und sich daher auch in der Fachwelt gut verständigen können. Ob jemand mit dem geistigen Teil der biodynamischen Forschung etwas anfangen kann, muss jede:r selbst entscheiden.

In der Geographie und in der Entwicklungszusammenarbeit kennt man die Ko-Kreation von Wissen, bei der mit unterschiedlichen Wissenssystemen (in der Regel ein traditionelles System und ein naturwissenschaftlicher Ansatz) der gleiche Gegenstand oder Sachverhalt untersucht wird, um zu einem umfassenderen Verständnis und zu angepassten und zielführenden Problemlösungen zu kommen. Bei diesem Ansatz ist es nicht wichtig, ob der ontologische Hintergrund des einen Systems für das andere nachvollziehbar ist – es genügt, sich gegenseitig zu akzeptieren und zu kooperieren.

Studien zur Biologisch-dynamischen Landwirtschaft

Edita Juknevičienė, Honorata Danilčenko, Elvyra Jarienė, Jurgen Fritz

The effect of horn-manure preparation on enzymes activity and nutrient contents in soil as well as great pumpkin yield

Open Agriculture. 2019; 4: 452-459

DOI: https://doi.org/10.1515/opag-2019-0044

Studientyp: Faktorieller Exaktversuch unter Feldbedingungen.

Wie wirken sich Hornmistpräparate auf die Bodenqualität und den Ertrag von Speisekürbis aus? In einem dreijährigen Feldversuch mit Kürbis erhielten je vier Wiederholungen Hornmist (1%ige Lösung) und je vier Wiederholungen lediglich Wasser.

Ergebnis: Erhöhte Aktivität der Bodenenzyme, höhere Mengen an Phosphor, Kalium und Stickstoff, erhöhter C=2-Fluss in der Mitte der Vegetationsperiode (+5,2%) und erhöhter Kürbsertrag (+18%). Fazit: Hornmist beeinflusst biologische Bodeneigenschaften und die Nährstoffverfügbarkeit.

***

Edita Juknevičienė, Honorata Danilčenko, Elvyra Jarienė, Vilma Živatkauskienė, Johanna Zeise and Jürgen Fritz

The effect of biodynamic preparations on growth and fruit quality of giant pumpkin

Chem. Biol. Technol. Agric. 8, 60 (2021)

DOI: https://doi.org/10.1186/s40538-021-00258-z

Studientyp: Faktorieller Exaktversuch unter Feldbedingungen

Wie wirken sich biodynamische Präparate (Hornmist und Hornkiesel) auf Wachstum und Fruchtqualität von Riesenkürbis aus? In einer dreijährigen Studie wurde der Einfluss von Hornmist und Hornkiesel auf den Ertrag und die Nährstoffkomponenten in Schale, Frucht und Samen von drei Kürbissorten untersucht.

Ergebnis: Hornmist steigert den Gesamtertrag und vermarktbaren Ertrag. Hornkiesel steigert den vermarktbaren Ertrag sowie Gehalte an Markoelementen und Antioxidantien. Die kombinierte Anwendung von Hornmist und Hornkiesel steigert den Gesamtertrag, den vermarktbaren Ertrag sowie die photosynthetische Nettoproduktivität, den Trockensubstanzgehalt und den Gesamt- und Einzelcarotinoidgehalt. Fazit: Effekte von Hornmist und Hornkiesel auf Ertrag und Inhaltsstoffe von Nahrungspflanzen können nachgewiesen werden.

***

Miriam Athmann & Roya Bornhütter & Nicolaas Busscher & Paul Doesburg & Uwe Geier & Gaby Mergardt & Claudia Scherr & Ulrich Köpke & Jürgen Fritz

An update on image forming methods: structure analysis and Gestalt evaluation of images from rocket lettuce with shading, N supply, organic or mineral fertilization, and biodynamic preparations

Org. Agr. 12, 307–323 (2022)

DOI: https://doi.org/10.1007/s13165-021-00347-1

Studientyp: Methodenentwicklung

Sind Bildschaffende Methoden geeignet, Einflüsse von Bewirtschaftungsfaktoren sicher zu erfassen? Wie kann die Auswertung methodisch optimiert werden? Der Einfluss verschiedener Faktoren wurde mit drei verschiedenen Bildschaffenden Methoden (Kupferchloridkristallisation, Steigbild, Rundfilterchromatographie) untersucht. Dabei wurden die drei analytischen Verfahren miteinander verglichen und zudem verschiedene Auswertungsmethoden getestet.

Ergebnis: Die Einflüsse der unterschiedlichen Faktoren konnten mit den verschiedenen bildschaffenden Methoden erfasst werden. Eine Ergänzung der analytischen Auswertung struktureller Merkmale in den Bildern um eine kinästhetische Betrachtung der Dynamik in den Bildern erhöht die Aussagekraft der Methode. Die Methode einschl. Auswertung erfüllt alle notwendigen wissenschaftliche Kriterien. Fazit: Mit den bildschaffenden Methoden können Effekte von Bewirtschaftungsfaktoren auf Lebensmittel erkannt werden. Die Auswertungsmethodik ist an die Sensorik angelehnt und standardisiert.

***

Mario Malagoli, Stefania Sut, Gourav Kumar und Stefano Dall’Acqua

Variations of elements, pigments, amino acids and secondary metabolites in Vitis vinifera (L.) cv Garganega after 501 biodynamic treatment

Chem. Biol. Technol. Agric. 9, 36 (2022)

DOI: https://doi.org/10.1186/s40538-022-00299-y

Studientyp: Feldversuch unter Praxisbedingungen

Wie wirkt sich das biodynamische Präparat 501 (Hornkiesel) auf Vitis vinifera (L.) cv Garganega-Pflanzen aus? Die Wirkung von Hornkiesel auf den Stoffwechsel der Reben wurde anhand von Blatt- und Traubenproben in zwei Weinbergen in der Region Venetien (IT) untersucht.

Ergebnis: Die Anwendung von Hornkiesel erhöht den Gehalt an Phenolen in den Beeren. Die biochemische Stoffwechselanalyse erscheint als vielversprechender Ansatz für die Untersuchung von Präparateeffekten. Fazit: Präparateeffekte (Hornkiesel) auf Trauben können nachgewiesen werden. Der methodische Ansatz ist vielversprechend. Weitere Studien sind nötig, um die Ergebnisse abzusichern und ggf. zu erweitern.

***

Rüdiger Ortiz-Álvarez,a Héctor Ortega-Arranz,a Vicente J. Ontiveros,b Miguel de Celis,c Charles Ravarani,a Alberto Acedo,a Ignacio Beldaa

Network Properties of Local Fungal Communities Reveal the Anthropogenic Disturbance Consequences of Farming Practices in Vineyard Soils

Chem. Biol. Technol. Agric. 9, 36 (2022)

DOI: https://doi.org/10.1128/mSystems.00344-21

Studientyp: Amplicon-basierte Feldstudie

Welchen Einfluss haben geografische und klimatische Faktoren in Abhängigkeit von der Anbauform? Untersucht wurde die Netzwerkstruktur von Mikroorganismengemeinschaften in Weinbergen auf Basis von 350 Bodenproben aus den USA und Spanien.

Ergebnis: Es wurden Unterschiede in der Assoziationsstruktur und der Nischenspezialisierung von Pilzgemeinschaften festgestellt. Biologische und biodynamische Bewirtschaftung förderten dicht geclusterte Netzwerke, die einen Gleichgewichtszustand auf der Grundlage gemischter kollaborativer Gemeinschaften beschreiben. Konventionell bewirtschaftete Weinberge hatten hochgradig modulare, spärlichere Gemeinschaften, die durch einen höheren Koexklusionsanteil unterstützt wurden. Fazit: Die Studie könnte auf eine Förderung der Selbstregulation in Agrarökosystemen durch biodynamische Bewirtschaftung hindeuten. Der methodische Ansatz ist vielversprechend, aber es sind weitere Studien notwendig, um die Ergebnisse abzusichern und ggf. zu erweitern.

***

Amélie Christel, Pierre‑Alain Maron, Lionel Ranjard

Impact of farming systems on soil ecological quality: a meta‑analysis

Environ Chem Lett 19, 4603–4625 (2021)

DOI: https://doi.org/10.1007/s10311-021-01302-y

Studientyp: Meta-Analyse

Wie wirken sich verschiedene Anbausysteme auf die biologische Vielfalt und die Funktionsweise der Böden aus?

Ergebnis: Biologische Indikatoren des Bodens sind im ökologischen und biodynamischen Landbau um ca. 70 % besser als im konventionellen Landbau. Biologisch-dynamische Landwirtschaft verbessert bodenbiologische Indikatoren gegenüber biologischem Landbau um 43 %. Bodenschonende Landwirtschaft schneidet bei 57 % der Indikatoren besser ab als konventionelle Landwirtschaft. Fazit: Biodynamische Bewirtschaftung fördert die Bodenqualität im Mittel stärker als ökologische oder konventionelle Bewirtschaftung.

***

C. Rigolot, M. Quantin

Biodynamic farming as a resource for sustainability transformations: Potential and challenges

Agricultural Systems 200, June 2022, 103424

DOI: https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103424

Studientyp: Konzeptpapier

Was ist die biologisch-dynamische Landwirtschaft? Sind pragmatisch wissenschaftliche Ansätze mit ihr vereinbar und bieten sie ein interessantes Potenzial für Nachhaltigkeit?

Methodischer Ansatz: Theoretische Analyse des spezifischen Ansatzes und der Maßnahmen/Elemente biodynamischer Landwirtschaft mit Blick auf die Nachhaltigkeit.

Ergebnis: Die biologisch-dynamische Landwirtschaft beruht auf einem spezifischen Wissenskonzept, das auf der Kreativität, der Intuition und der Erfahrung der Landwirte beruht. Sie ist mit ganzheitlichen und pragmatischen Forschungsansätzen vereinbar, die auf „umsetzbares Wissen“ abzielen. Die akademische Forschung könnte davon profitieren, die biodynamische Landwirtschaft mehr zu studieren, und die biodynamische Landwirtschaft könnte mehr von der akademischen Forschung profitieren. Fazit: Der biodynamische Ansatz kann wichtige Impulse für eine nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft liefern.

***

D. Heimler; P. Vignolini; P. Arfaioli; L. Isolani; A. Romani

Conventional, organic and biodynamic farming: differences in polyphenol content and antioxidant activity of Batavia lettuce

Journal of the Science of Food and Agriculture, 92(03), 2012, 551-556

DOI: https://doi.org/10.1002/jsfa.4605

Studientyp: Komplexer Exaktversuch unter Feldbedingungen

Welchen Einfluss hat die Landbauform (konventionell, biologisch, biologisch-dynamisch) auf den Ertrag, den Polyphenolgehalt und die antiradikale Aktivität in Batavia-Salat?

Ergebnis: Die Gehalte an Polyphenolen und Anthocyanen als wertgebenden Inhaltsstoffen waren unter biodynamischer gegenüber konventioneller Bewirtschaftung signifikant erhöht. Die antiradikale Aktivität war positiv mit dem Gehalt an Flavonoiden und Hydroxyzimtsäure korreliert und unter biodynamischer Bewirtschaftung am höchsten. Der Ertrag der Pflanzen war bei konventioneller Bewirtschaftung am höchsten (2,89 kgm-2). Fazit: Biodynamische Bewirtschaftung kann die Gehalte von Nahrungspflanzen an wertgebenden Inhaltsstoffen gegenüber konventioneller Bewirtschaftung erhöhen.

***

Ana Paula Simões-Wüsta, Lukas Rista, André Muellerb, Machteld Huberc, Hans Steinhartb, Carel Thijsd

Consumption of dairy products of biodynamic origin is correlated with increased contents of rumenic and trans vaccenic acid in the breast milk of lactating women

Org. Agr. 1, 161 (2011)

DOI: https://doi.org/10.1007/s13165-011-0013-4

Studientyp: Nebenuntersuchung im Rahmen einer prospektiven Geburtskohortenstudie

Wie wirkt sich eine Ernährung mit biologisch-dynamischen gegenüber konventionellen Milchprodukte auf die Qualität der menschlichen Muttermilch aus? Untersucht wurden Muttermilchproben von 312 Frauen mit unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten.

Ergebnis: Der Gehalt an Rumensäure (eine wertgebende Linolsäure) und Vaccensäure in der Muttermilch ist signifikant höher bei Ernährung mit Milchprodukten aus biodynamischer Wirtschaftsweise gegenüber konventioneller Herkunft. Der Gehalt an Elaidinsäure in der Muttermilch ist signifikant geringer bei Ernährung mit Milchprodukten aus biodynamischer Wirtschaftsweise gegenüber konventioneller Herkunft. Fazit: Die Ernährung mit biodynamischen Milchprodukten kann zu einer höheren Qualität der Muttermilch führen und so die Gesundheit der Säuglinge fördern.

***

Christopher Brock, Uwe Geier, Ramona Greiner, Michael Olbrich-Majer, Jürgen Fritz

Research in biodynamic food and farming – a review

Open Agriculture. 2019; 4: 743-757

DOI: https://doi.org/10.1515/opag-2019-0064

Studientyp: Übersichtsartikel (Review)

Was berichten wissenschaftlichen Publikationen über die Wirkung biologisch-dynamischer Landwirtschaft? Ausgewertet wurden die zwischen 2006 und 2019 in wissenschaftlichen Journalen erschienenen Artikel zu Effekten biodynamischer Bewirtschaftung.

Ergebnis: Die biologisch-dynamische Bewirtschaftung erzeugt Systemeffekte auf den Böden, wobei die Kompostausbringung eine entscheidende Rolle spielt. Biologisch-dynamische Präparate haben Auswirkungen auf die chemische Zusammensetzung und die Qualität von Lebensmitteln. Die biodynamische Produktion kann den Wert von Lebensmitteln in Bezug auf Nährstoffe, Geschmack und menschliche Gesundheit und Wohlbefinden verbessern. Die biologisch-dynamische Bewirtschaftung verbessert die Traubenqualität und die Pflanzeneigenschaften. Fazit: Gut belegt sind insbesondere Systemeffekte.

***

Magali A. Delmas, Olivier Gergaud

Sustainable practices and product quality is there value in eco-lable certification? The case of wine

Ecological Economics Volume 183, May 2021, 106953

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.106953

Studientyp: Deskriptive Feldstudie

Welchen Einfluss haben Umweltzeichen auf die Bewertung der Produktqualität durch Experten? Die Ergebnisse basieren auf 128.182 Weinen.

Ergebnis: Die von Dritten zertifizierten ökologischen und biodynamischen Labels führen zu besseren Bewertungen (+6,2 % bzw. +5,6 %) im Vergleich zu konventionellen Weinen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Experten die Qualität von ökologisch zertifizierten Weinen anders einschätzen als manche Verbraucher. Fazit: Die Qualität biodynamischer Weine wird von Expert:innen im Mittel besser bewertet als diejenige konventioneller Weine.

***

Wendy McWilliam, Andreas Wesener

Attitudes and Behaviours of Certified Winegrowers towards the Design and Implementation of Biodiversity Farming Strategies

DOI: https://doi.org/10.3390/su13031083

Sustainability 2021, 13, 1083

Studientyp: Deskriptive Feldstudie

Unterscheidet sich das Biodiversitätsmanagement zwischen biodynamischen und ökologischen Betrieben? In einer Befragung wurden Einstellungen zum Biodiversitätsmanagement und dessen Umsetzung in amerikanischen Weinbaubetrieben untersucht.

Ergebnis: Biodynamische Betriebe waren diverser und integrierten häufiger Tiere oder weitere Produktionszweige. Die Diversität biodynamischer Betriebe trägt zur Risikominimierung bei und macht die Betriebe resilienter. Fazit: Der biodynamische Impuls fördert offensichtlich die Wertschätzung von Biodiversität und struktureller Diversität, sowie die Diversifizierung von Betrieben.

***

***

Als fundierte Einführung in die anthroposophischen Grundlagen empfehlen wir:

Wolfgang Schaumann: Das Lebendige in der Landwirtschaft. Schritte zum Verständnis der biologisch-dynamischen Grundlagen. Verlag Lebendige Erde 2002.