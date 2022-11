Um Missverständnisse zu vermeiden:

Die Mindestbestellmenge beträgt 10 Karten pro Motiv.

Der Info3 Verlag hat den Restbestand der Postkarten und Bücher der Werkgemeinschaft Kunst und Heilpädagogik Weißenseifen, später Verlag Kind & Kunst übernommen.

Weißenseifen, ein kleiner Ort in der Eifel, wo einst mit Beteiligung von Joseph Beuys eine Künstlersiedlung gegründet wurde, galt lange für die alten Hasen in der Szene der Waldorfkindergärten und anthroposophischen Buchhandlungen als Geheimtipp. Unter anderem reihenweise wunderschöne Bilderbücher, gemalt von Jula Scholzen-Gnad sowie fast unzählige Postkarten mit bunten Bildern für Kinder wurden dort verlegt und vertrieben. Die farbenfrohen kleinen Kunstwerke, meist Tier-, Blumen- und Märchenmotive, sind Nahrung pur für Kinderseelen, können ebenso das Gemüt erfreuen wie auch Trost spenden.

Wir bieten die Postkarten von Jula Scholzen-Gnad in zwei verschiedenen Sets zu je 30 Karten an. Die sind hier und hier bestellbar.

Auf dieser Seite können Sie exklusiv alle Einzelmotive je im 10er Pack bestellen. Wir zeigen Ihnen hier alle lieferbaren Motive, die weiter unten bestellbar sind.

Motive aus dem Kartenset 1

Set 1 / Motiv 01 Set 1 / Motiv 02 Set 1 / Motiv 03 Set 1 / Motiv 04 Set 1 / Motiv 05 Set 1 / Motiv 06 Set 1 / Motiv 07 Set 1 / Motiv 08 Set 1 / Motiv 09 Set 1 / Motiv 10 Set 1 / Motiv 11 Set 1 / Motiv 12 Set 1 / Motiv 13 Set 1 / Motiv 14 Set 1 / Motiv 15 Set 1 / Motiv 16 Set 1 / Motiv 24 Set 1 / Motiv 25 Set 1 / Motiv 26 Set 1 / Motiv 27 Set 1 / Motiv 29 Set 1 / Motiv 30 Set 1 / Motiv 31 Set 1 / Motiv 32 Set 1 / Motiv 33 Set 1 / Motiv 34 Set 1 / Motiv 35 Set 1 / Motiv 36 Set 1 / Motiv 37 Set 1 / Motiv 38

Motive aus dem Kartenset 2

Set 2 / Motiv 39 Set 2 / Motiv 40 Set 2 / Motiv 41 Set 2 / Motiv 42 Set 2 / Motiv 43 Set 2 / Motiv 44 Set 2 / Motiv 45 Set 2 / Motiv 46 Set 2 / Motiv 47 Set 2 / Motiv 48 Set 2 / Motiv 74 Set 2 / Motiv 75 Set 2 / Motiv 76 Set 2 / Motiv 77 Set 2 / Motiv 84 Set 2 / Motiv 85 Set 2 / Motiv 86 Set 2 / Motiv 92 Set 2 / Motiv 93 Set 2 / Motiv 95 Set 2 / Motiv 97 Set 2 / Motiv 98 Set 2 / Motiv 99 Set 2 / Motiv 100 Set 2 / Motiv 101 Set 2 / Motiv 102 Set 2 / Motiv 103 Set 2 / Motiv 104 Set 2 / Motiv 105 Set 2 / Motiv 106

