Von Nina Gretschel

„Wie schön, dass Ihr heute Morgen aufgestanden seid!“, so durften wir Anfang September 2023 rund 220 junge Menschen begrüßen. Die Gemeinnützige Treuhandstelle Hamburg hatte Schülerinnen und Schüler der 11. bis 13. Klassen der Hamburger Waldorfschulen eingeladen, um gemeinsam auf das Thema eines zukunftsweisenden Wirtschaftens zu schauen. Das Motto lautete in diesem Jahr: „Wofür aufstehen?“

Die Organisation unserer zweitägigen Veranstaltung erfolgte zusammen mit einer Vorbereitungsgruppe aus 14 Schülerinnen und Schülern. In regelmäßigem Austausch haben wir Themen gemeinsam bewegt: Wirtschaftswachstum und Arbeit, Erwartungsdruck und Schulstress, Glück als Schulfach sowie persönliche Leitmotive im Leben. Aus den Themen formten wir Vorträge und Workshops und suchten passende Dozentinnen und Dozenten. Auf der Veranstaltung lernten wir dann von „Glücks-Stifter“ Dominik Dallwitz, wie Glück zustande kommt. Wir schauten mit Jonas von der Gathen, Mitgründer der Vermittlungsagentur Schindler & von der Gathen, auf seinen eigenen Lebensweg ohne Schulabschluss. Christian Sigmund teilte mit uns seine Motivation für die Unternehmensgründung von Wildplastic: Aufstehen, um die Welt von wildem Plastikmüll zu befreien und das wilde Material zu neuen Produkten zu verarbeiten. Auch Hermann Pohlmann rief ein Unternehmen mit einer persönlichen Mission ins Leben und gründete Teikei Coffee, damit Kaffee fair und auf Augenhöhe gehandelt wird. Nach Hamburg gelangt der Kaffee emissionsfrei per Segelschiff.

Musikalischer Überraschungsgast war Marlo Grosshardt, Kontakt und Empfehlung eines Schülers aus der Vorbereitungsgruppe. Marlo ist ehemaliger Hamburger Waldorfschüler und hat eine vielversprechende Karriere als Sänger und Songwriter begonnen. Neben den zehn eingeladenen Dozentinnen und Dozenten nahmen auch viele Schülerinnen und Schüler das Mikro in die Hand: Aufstehen und sprechen – aufstehen und wirken! Eine Schülerin aus der Vorbereitungsgruppe betonte im Nachklang: „Es war einfach toll zu sehen, wie die Ideen, die man bei der Planung hatte, in der Realität gewirkt haben – und was für ein Spaß es war, so viele jugendliche Waldorfschüler zu treffen.“

Zum Abschluss der Veranstaltung baten wir die Teilnehmenden aufzustehen, wenn sie sich eine ähnliche Veranstaltung im nächsten Jahr erneut wünschten – das Bild war eindeutig. Die Vorbereitungsgruppe für 2024 versammelte sich anschließend bereits auf der Bühne. Aufstehen wirkt! Und wofür stehen Sie auf?

Die Autorin ist Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Treuhandstelle Hamburg e.V. Diese fördert seit über 30 Jahren ausgewählte Initiativen, vor allem in Norddeutschland, ruft eigene Projekte ins Leben und bringt dafür Menschen mit Vermögen und Menschen mit Initiative zusammen.