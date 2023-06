Wasser des Lebens

Jahreslauf und Klima

Zeitschrift info3, Ausgabe Juli/August 2023

Hören Sie sich hier den Redaktions-Podcast zur neuen Ausgabe an:

Hier können Sie Editorial und Inhaltsverzeichnis der Ausgabe herunterladen.

Endlich Sommer – wir atmen durch. Und merken doch, dass etwas nicht ganz stimmt: Die Trockenheit nimmt zu.

In der Sommerausgabe von info3 veranschaulicht deshalb der Meereskundler Meinhard Simon die Wasserkreisläufe der Erde und wie sie aus dem Gleichgewicht zu kommen drohen. Wir erklären, wie sich durch bewusste Landschaftsgestaltung Regenwasser besser zurückhalten lässt und wie auch die Tiere zunehmend unter den heißeren Sommern leiden.

Zwei besondere Texte mit grundlegenden Gedanken im Sommer-Doppelheft:

Rudolf Steiners „Seelenkalender“ in ökologischer Sicht

Das Miterleben des Jahreslaufs als Prozess der Selbsterkenntnis

Bei all dem kommt auch die Freude am Sommer nicht zu kurz: Freuen Sie sich auf eine Zeitschrift voller schöner Stimmungen, die schon beim Durchblättern Spaß macht. Bilderstrecken von der Insel Rügen und aus heimischen Gärten laden zum Nachsinnen über Verbundenheit ein. Außerdem präsentieren wir im „Brennpunkt“ eine Studie, die auf einen Zusammenhang der aktuellen Übersterblichkeit in Deutschland mit den Covid-Impfungen hinweisen könnte.

Soviel ist klar: die Sommer-Ausgabe von info3 gehört ins Reisegepäck – und wer daheim bleibt, holt mit diesem Heft die Welt zu sich nach Hause.