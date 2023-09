Künstliche oder kosmische Intelligenz?

Künstliche oder kosmische Intelligenz? – Das ist die Leitfrage im September.

info3 untersucht die Gefahren der fortschreitenden Verbreitung von KI in unserer Gesellschaft. Erweitert wird das Thema durch Hinweise Rudolf Steiners, der für unsere Zeit eigentlich eine andere Entwicklung für wichtig hielt: die Spiritualisierung der Intelligenz im Zeichen „Michaels“. Was er damit meinte, erklärt Anna-Katharina Dehmelt in einem Grundlagenbeitrag, während Frank Meyer und Alexander Capistran hinter die (falschen) Versprechungen der KI blicken. Jahreszeitlich passend hat Renée Herrnkind biodynamische Landwirte besucht, die zu Michaeli ihre Präparate für den Landbau herstellen.

Neben dem Titel-Thema erwartet Sie diesmal eine spannende Themenvielfalt:

Manon Haccius fragt, was sich hinter dem Schlagwort „Regenerative Landwirtschaft“ verbirgt.

Maike Ehrlichmann schreibt über faszinierende Placeboeffekte, die zum Abnehmen führen.

Ingo Leipner zeigt die Tücken der Hoffnungs-Technologie Wasserstoff auf.

Thomas Höffgen läd ein zum Waldbaden mit Geist und Seele.

Der Wissenschaftler Kocku von Stuckrad fragt, warum Esoterik und Spiritualität in Deutschland so schwierige Themen darstellen.

Jens Heisterkamp setzt sich mit Martin Barkhoff auseinander, der ausgerechnet in einem AfD-nahen Verlag ein irritierendes Buch herausgebracht hat.

Außerdem warten noch ein Ausstellungsbericht aus Stuttgart, Ergebnisse unserer Leser:innen-Umfrage und natürlich unsere beliebten Kolumnen auf Sie. Viel Stoff also zum Lesen und Weiterdenken!