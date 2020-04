Kaspar Hauser, Platon, Parzival. Vier Vorträge

Ein „wahrhaft heiliges Wahrheitsgefühl“ attestierte der Nürnberger Stadtgerichtsarzt Doktor Preu Kaspar Hauser, der am 26. Mai 1828 zu Pfingsten wie aus dem Nichts in die Welt trat. Georg Friedrich Daumer, Lehrer des Findlings, erkennt in seinem Schüler eine „rigoroseste Wahrheitsliebe“ und Rudolf Steiner spricht 1908 in einem öffentlichen Vortrag von Kaspar Hausers „eingeborener Wahrhaftigkeit“.

Ohne Kaspar Hausers Opfer wäre der Mensch ein Bleibender geworden.

Durch Kaspar Hausers Opfer ist der Mensch ein Werdender geblieben. – Eckart Böhmer

Was ist dies für ein Wesen, das zu Beginn des materialistischen Zeitalters mit solch einer außerordentlichen Signatur in Erscheinung tritt? Und was hat er uns Heutigen zu sagen, die wir in einer Zeit leben, die so großzügig wie nachlässig mit der Wahrheit umgeht?

Das „Kind Europas“, wie Kaspar Hauser bereits zu Lebzeiten genannt wurde, steht in tiefer Verbindung zur Wahrheitsfähigkeit des Menschen an sich. Und somit vermochte er, trotz aller Gegenkräfte, seine innerste Mission zu verwirklichen, indem er gleich einem Schatzhüter Höchstes vor dem Verlust bewahrte.

Eckart Böhmer

Kaspar, der Schatzhüter

Kaspar Hauser, Platon, Parzival. Vier Vorträge

1. Auflage 2020, 104 Seiten, Klappenbroschur

€ 12,90

ISBN 978-3-957791191 Das Buch im Info3-Shop bestellen

Der Autor

Eckart Böhmer: Intendant, Theaterregisseur, Referent und Autor, wurde 1966 in Santiago de Chile geboren. Über den Beruf des Vaters (Dozent am Goethe-Institut) waren die Eltern nach Südamerika gekommen. Es folgten Frankreich, Marokko, Deutschland und Brasilien. Bereits im 21. Lebensjahr hält er in Sao Paulo die Abiturrede über Kaspar Hauser. Nach dem Studium der Theaterregie in Deutschland Gründung eines eigenen Theaters. 1998 ruft er die Kaspar-Hauser-Festspiele in Ansbach ins Leben, deren Intendant er ist. Eckart Böhmer brachte bisher zehn eigene Kaspar-Hauser-Inszenierungen auf die Bühne. Heute ist er gefragter Vortragsreisender.