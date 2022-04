Brigitta Waldow-Schily, geboren 1962 in Berlin, studierte Anglistik und Kunstgeschichte an der FU Berlin, war neun Jahre freie Mitarbeiterin am Von der Heydt-Museum Wuppertal, lebte und arbeitete in der Bildungsstätte Hof Kotthausen bei Wuppertal, unterrichtete zwölf Jahre Kunstgeschichte an der Artaban Schule für künstlerische Therapie in Berlin und ist tätig als Autorin, Kuratorin und nicht zuletzt als erfahrene Lehrerin in der Kunst der Bild-Betrachtung: in der Kunst, Kunst zu sehen.

Greg Tricker, geboren 1951 in London, geriet schon jung in Konflikt mit dem streng religiösen Elternhaus und findet Halt in einer Beschäftigung mit Leben und Werk Vincent van Goghs, später in autodidaktischem künstlerischem Lernen. Studien am Ware College in Hertfordshire. Er war verheiratet, zwei Kinder. Greg lebt in einem Dorf in den Cotswolds im Südwesten Englands.