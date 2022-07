Kaspar Hauser und die Apokalypse des Johannes

Eckart Böhmer wurde 1966 in Santiago de Chile geboren wo sein Vater als Dozent am Goethe-Institut tätig war. Bereits im 21. Lebensjahr hält er in Sao Paulo die Abiturrede über Kaspar Hauser. Nach dem Studium der Theaterregie in Ulm Gründung eines eigenen Theaters. Eckart Böhmer brachte bisher zehn Kaspar-Hauser-Inszenierungen auf die Bühne. Seit 1998 ist er Intendant der Kaspar-Hauser-Festspiele in Ansbach. Eckart Böhmer ist Autor mehrerer Bücher und gefragter Vortragsreisender.

Web: www.kaspar-hauser.net

Die Kaspar-Hauser Festspiele in Ansbach

1998 rief Eckart Böhmer in Zusammenarbeit mit der Stadt Ansbach die Kaspar-Hauser-Festspiele ins Leben, deren Ziel es ist, das umfassende Ereignis in und um Kaspar Hauser zu erkennen und anzuerkennen, um ihn somit in die ihm gebührende Weite zu stellen. Alle zwei Jahre finden an oftmals historischen Schauplätzen Theater, Tanz, Musik, Film, Bildende Kunst, Vorträge, Seminare, Stadtführungen und Museumsbesuche statt. Alle Künste und Wissenschaften, die sich dem „Kind Europas“ aufrichtig annehmen, gehen in dieser einzigartigen Kulturveranstaltung Hand in Hand.

Die nächsten Festspiele sind für den 31. Juli bis 7. August 2022 geplant.