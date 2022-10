Wissenschaftliche Studien in den anthroposophischen Praxisfeldern

Was man übrigens in der wissenschaftlichen Literatur bisher nicht findet, sind Belege für die Gefährlichkeit der biodynamischen Wirtschaftsweise. Hier gibt es nur polemische Unterstellungen ohne ausreichende Belege, die in wissenschaftlichen Arbeiten so gar nicht auftauchen dürften (und daher glücklicherweise auch sehr selten sind). Das heißt natürlich nicht, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der biodynamischen Wirtschaftsweise unterbleiben sollte – nur wäre es wünschenswert, wenn auch diese nach den Kriterien guter wissenschaftlicher Praxis erfolgen würde.

Deutlicher und daher auch besser belegt sind Systemeffekte der biodynamischen Wirtschaftsweise, die von der Landbewirtschaftung und Betriebsorganisation im Ganzen herrühren. Es scheint faktisch so zu sein, dass der biodynamische Ansatz eine nachhaltige Landwirtschaft und Betriebsorganisation in besonderem Maße fördert.

Dabei ist es normalerweise so, dass alle Beteiligten den naturwissenschaftlichen Ansatz als „wahr“ hinnehmen können, denn die große Stärke dieses Wissenssystems ist die hohe Beweiskraft und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Auch die Anthroposophie erkennt die naturwissenschaftliche Methode voll an, geht aber darüber hinaus. Es ist also nicht verwunderlich, dass biodynamische Forscher:innen ganz selbstverständlich und in erster Linie mit naturwissenschaftlichen Methoden arbeiten und sich daher auch in der Fachwelt gut verständigen können. Ob jemand mit dem geistigen Teil der biodynamischen Forschung etwas anfangen kann, muss jede:r selbst entscheiden.

In der Geographie und in der Entwicklungszusammenarbeit kennt man die Ko-Kreation von Wissen, bei der mit unterschiedlichen Wissenssystemen (in der Regel ein traditionelles System und ein naturwissenschaftlicher Ansatz) der gleiche Gegenstand oder Sachverhalt untersucht wird, um zu einem umfassenderen Verständnis und zu angepassten und zielführenden Problemlösungen zu kommen. Bei diesem Ansatz ist es nicht wichtig, ob der ontologische Hintergrund des einen Systems für das andere nachvollziehbar ist – es genügt, sich gegenseitig zu akzeptieren und zu kooperieren.

Alle Seiten rufen nun nach Forschung, denn jede:r möchte natürlich belastbare Belege für die eigene Position haben, die auch von Dritten anerkannt werden. Hier wird es spannend, denn Anthroposophie und Naturwissenschaft schauen die Welt – die gleiche Welt, wohlgemerkt – auf unterschiedliche Art und Weise an. Wichtigster Unterschied: In der Anthroposophie gibt es nicht-materielle, „geistige“ Ebenen, die der Naturwissenschaft nicht zugänglich sind und die daher zunächst abgelehnt werden. Das ist legitim – kein Wissenssystem muss Ergebnisse eines anderen Systems anerkennen, wenn diese für das eigene System nicht nachvollziehbar sind. Man kann sich aber trotzdem wertschätzend und konstruktiv begegnen.

Mit Demeter verbinden viele Menschen eine besonders hohe Produktqualität und besonders hohe Anforderungen an deren Produktion – von der Bodenbewirtschaftung über die Tierhaltung bis zur sozioökonomischen Struktur der Betriebe und zu den Wertschöpfungsketten. Diesen Anspruch hat auch die Bewegung an sich selbst und ist überzeugt davon, dass der biodynamische Impuls die besten Voraussetzungen liefert, ihm gerecht zu werden.

Studien zur Anthroposophischen Medizin

Kienle GS, Glockmann A, Grugel R, Hamre HJ, Kiene H. Klinische Forschung zur Anthroposophischen Medizin – Update eines „Health Technology Assessment“-Berichts und Status Quo. Forschende Komplementärmedizin 2011;18(5):269–282. OPEN ACCESS, DOI: https://doi.org/10.1159/000331812.

Studientyp: Systemischer Review

Eine Übersicht und Auswertung von insgesamt 265 Studien zur Wirksamkeit der Anthroposophischen Medizin oder zu speziellen Therapieverfahren der Anthroposophischen Medizin.

Ergebnis: Studien unterschiedlichen Designs und unterschiedlicher Qualität beschreiben bei einer Vielzahl von Erkrankungen ein für die AM medizinisch gutes und für die Patienten zufriedenstellendes, sicheres und vermutlich auch kostengünstiges Behandlungsergebnis.

***

Esch BM, Marian F, Busato A, Heusser P. Patient satisfaction with primary care: an observational study comparing anthroposophic and conventional care. Health and Quality of Life Outcomes 2008;6:74–89. OPEN ACCESS, DOI: https://doi.org/10.1186/1477-7525-6-74.

Studientyp: Beobachtungsstudie

Diese Studie ist Teil einer Querschnittsevaluation von komplementärmedizinischen Anbietern in der Grundversorgung in der Schweiz.

Ergebnis: Patienten der Anthroposophischen Medizin waren deutlich zufriedener und bewerteten ihre Ärzte als wertvolle Partner bei der Behandlung.

***

Hamre HJ, Kiene H, Ziegler R, Tröger W, Meinecke C, Schnürer C, Vögler H, Glockmann A, Kienle GS. Overview of publications from the anthroposophic medicine outcomes study (AMOS): a whole systems evaluation study. Global Advances in Health and Medicine 2014;3(1):54–70. OPEN ACCESS, DOI: https://doi.org/10.7453/gahmj.2013.010.

Studientyp: Review

Die Anthroposophic Medicine Outcomes Study (AMOS) war eine prospektive, multizentrische Beobachtungsstudie mit 1631 ambulanten Patienten, die eine anthroposophische Therapie bei Angststörungen, Asthma, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, Depression, Kreuzschmerzen, Migräne und anderen chronischen Indikationen unter Routinebedingungen in Deutschland begonnen hatten.

Ergebnis: Die anthroposophische Behandlung war sicher und ging mit klinisch relevanten Verbesserungen der Symptome und der Lebensqualität einher, ohne dass die Kosten anstiegen; Verbesserungen wurden in allen Alters-, Diagnose- und Therapiegruppen festgestellt und blieben auch nach 48 Monaten erhalten.

***

Hamre HJ, Fischer M, Heger M, Riley D, Haidvogl M, Baars E, Bristol E, Evans M, Schwarz R, Kiene H. Anthroposophic vs. conventional therapy of acute respiratory and ear infections: a prospective outcomes study. Wiener Klinische Wochenschrift 2005;117(7/8):256–268. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00508-005-0344-9.

Studientyp: Prospektive Outcome-Studie

Die Studie vergleicht anthroposophische und schulmedizinische Behandlung akuter Atemwegs- und Ohrenbeschwerden hinsichtlich Krankheitsverlauf, Arzneimittelverbrauch und -sicherheit sowie Patientenzufriedenheit. 29 Hausarztpraxen in Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Österreich und USA nahmen teil.

Ergebnis: Im Vergleich zur schulmedizinischen Behandlung erzielte die anthroposophische Behandlung hausärztlicher Patienten mit akuten Atemwegs- oder Ohrenbeschwerden günstigere Krankheitsverläufe, niedrigere Antibiotika-Verschreibungsraten und weniger Arzneimittelnebenwirkungen bei höherer Patientenzufriedenheit.

***

Hamre HJ, Glockmann A, Schwartz R, Riley DS, Baars EW, Kiene H, Kienle GS. Antibiotic use in children with acute respiratory or ear infections: prospective observational comparison of anthroposophic and conventional treatment under routine primary care conditions. Evid Based Complement Altern Med. 2014; Article ID 243801. OPEN ACCESS, DOI: https://doi.org/10.1155/2014/243801.

Studientyp: Beobachtungsstudie

Kindern mit akuten Atemwegs- oder Ohrinfektionen (RTI/OM) werden oft unnötigerweise Antibiotika verschrieben. Antibiotikaresistenzen sind ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit. Die anthroposophische Behandlung von RTI/OM umfasst anthroposophische Medikamente, nicht-medikamentöse Therapien und, falls erforderlich, auch Antibiotika. Diese Sekundäranalyse einer Beobachtungsstudie umfasste 529 Kinder <18 Jahre aus Europa oder den USA, deren Bezugspersonen sich dafür entschieden hatten, Ärzte zu konsultieren, die eine anthroposophische (A-) oder konventionelle (C-) Behandlung für RTI/OM anboten. Während der 28-tägigen Nachbeobachtungszeit wurden 5,5 % der A-Patienten und 25,6 % der C-Patienten Antibiotika verschrieben.

Ergebnis: Im Vergleich zu C-Patienten wurden bei A-Patienten deutlich weniger konventionelle Schmerzmittel eingesetzt und die Symptome klangen etwas schneller ab.

***

Vagedes J, Martin D, Muller V, Helmert E, Huber BM, Andrasik F, von Schoen-Angerer T. Restrictive antibiotic use in children hospitalized for pneumonia: a retrospective study. European Journal of Integrative Medicine 2020;34:101068. OPEN ACCESS, DOI: https://doi.org/10.1016/j.eujim.2020.101068.

Studientyp: Retrospektive Analyse

Ziel dieser Studie war es, die Verschreibungserfahrungen einer Einrichtung zu analysieren, in der seit langem ein restriktiver Antibiotikaeinsatz praktiziert wird. Dazu wurde eine retrospektive Analyse von Kindern zwischen Geburt und 18 Jahren durchgeführt, die wegen einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus für integrative anthroposophische Medizin in Deutschland stationär behandelt wurden.

Ergebnis: Die Studie belegt, dass das integrativ-anthroposophische Therapiekonzept eine sichere Behandlung und zugleich einen zurückhaltenderen Antibiotikagebrauch ermöglicht.

***

Plangger N, Rist L, Zimmermann R, von Mandach U. Intravenous tocolysis with Bryophyllum pinnatum is better tolerated than beta agonist application. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2006:124(2):168–172. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2005.05.013.

Studientyp: Retrospektive Studie

Ziel der Studie war der Vergleich der Verträglichkeit und der wehenhemmenden Wirkung von intravenös infundiertem Pflanzenextrakt Bryophyllum pinnatum mit konventionellen Wehenhemmern (Betamimetika). In einer retrospektiven Studie wurden 67 Paare schwangerer Frauen mit vorzeitigen Wehen, die mit intravenösem Bryophyllum oder mit Betamimetika behandelt wurden verglichen.

Ergebnis: Bei der Behandlung von vorzeitigen Wehen ist das eingesetzte anthroposophische Bryophyllumpräparat nicht weniger wirksam als Beta-Agonisten ist, wirdaber deutlich besser vertragen.

***

Tröger W, Galun D, Reif M, Schumann A, Stankovic N, Milicevic M. Quality of life of patients with advanced pancreatic cancer during treatment with mistletoe – a randomized controlled trial. Deutsches Ärzteblatt International 2014; 111(29–30):493–502. OPEN ACCESS, DOI: https://doi.org/10.3238/arztebl.2014.0493.

Studientyp: Randomisiert-kontrollierte Phase III-Studie

Die Behandlung von Krebspatienten mit Mistelextrakt soll deren Überleben verlängern und vor allem ihre Lebensqualität verbessern. Die Studie untersuchte, ob die Lebensqualität von Patienten mit fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs durch Mistelextrakt verbessert werden kann. Es wurde eine offene, einzentrige, verblindete sogenannte Phase-III-Studie durchgeführt. 220 Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs, die außer bestmöglicher Unterstützung keine weitere Behandlung erhielten, wurden in diese Studie aufgenommen.

Ergebnis: Bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Pankreaskarzinom verbessert die Misteltherapie die Lebensqualität im Vergleich zur alleinigen Best Supportive Care signifikant. Die Mistel ist eine wirksame Zweitlinienbehandlung für diese Erkrankung.

***

Schad F, Thronicke A, Steele ML, Merkle A, Matthes B, Grah C, Matthes H. Overall survival of stage IV non-small cell lung cancer patients treated with Viscum album L.in addition to chemotherapy, a real-world observational multicenter analysis. PLoS One. 2018;13(8):e0203058. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203058.

Studientyp: Multizentrische Beobachtungsstudie

Ziel dieser Studie war es, die Wirkung von Viscum album L. (VA) zusätzlich zur Chemotherapie auf das Überleben von Patienten mit NSCLC im Stadium IV zu untersuchen. Die Beobachtungsstudie wurde anhand von Daten aus dem klinischen Register des Netzwerks Onkologie durchgeführt, einem akkreditierten gemeinsamen klinischen Register deutscher onkologischer Kliniken, niedergelassener Ärzte und ambulanter Zentren.

Ergebnis: Das Gesamtüberleben war in der Misteltherapiegruppe signifikant verlängert. Die Gesamtüberlebensraten nach einem und drei Jahren waren bei CTx plus Misteltherapie höher als bei Chemotherapie allein. Das deutet darauf hin, dass eine begleitende Misteltherapie positiv mit dem Überleben von Patienten mit NSCLC im Stadium IV assoziiert ist, die mit einer Standard-CTX behandelt werden. Dennoch sollte dieses Ergebnis angesichts des Beobachtungscharakters der Studie mit Vorsicht interpretiert werden.

***

Alm JS, Swartz J, Lilja G, Scheynius A, Pershagen G. Atopy in children of families with an anthroposophic lifestyle. Lancet 1999; 353(91630):1485–1488. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(98)09344-1.

Studientyp: Vergleichende Querschnittstudie

Menschen, die einen „anthroposophischen Lebensstil“ pflegen, verwenden zurückhaltender Antibiotika und konventionelle Schmerzmittel, sind seltener geimpft und ernähren sich gesünder in Bezug auf ihre eigene Darmflora. Ziel dieser Studie war, die Häufigkeit von Neurodermitis und Asthma bronchiale („Atopien“) bei Kindern mit „anthroposophischem Lebensstil“ zu untersuchen.

Ergebnis: Die Studie erregte in der Fachwelt erhebliches Aufsehen, weil sie erstmals belegen konnte, wie sehr die Häufigkeit von Asthma und Neurodermitis auch von Umwelt, Ernährung und dem Gebrauch von Antibiotika in früher Kindheit beeinflusst werden.

***

Swartz J, Lindblad F, Arinell H, Theorell T, Alm J. Anthroposophic lifestyle and salivary cortisol are associated with a lower risk of sensitization during childhood. Pediatric, Allergy and Immunology 2015;26(2):153–160. DOI: https://doi.org/10.1111/pai.12342.

Studientyp: Vergleichsstudie

Studienziel war es, den Einfluss eines anthroposophischen Lebensstils im Alter von 6 Monaten auf die Allergiesensibilisierung bis zum Alter von 5 Jahren zu untersuchen. Insgesamt nahmen 507 Familien aus Gesundheitszentren für Mütter teil. Der Lebensstil der Eltern wurde als anthroposophisch, teilweise anthroposophisch oder nicht-anthroposophisch kategorisiert.

Ergebnis: Kinder aus Familien mit einem anthroposophischen Lebensstil haben ein geringeres Risiko, bis zu 5 Jahren eine allergische Sensibilisierung zu entwickeln als Vergleichskinder. Dieses Risiko wird teilweise durch ein geringeres Stressniveau bei anthroposophischem Lebensstil im Säuglingsalter erklärt.

***

Ostermann T, Appelbaum S, Poier D, Boehm K, Raak C, Bussing A. A systematic review and meta-analysis on the survival of cancer patients treated with a fermented Viscum album L. extract (Iscador): an update of findings. Complementary Medicine Research 2020;27(4):260–271. OPEN ACCESS, DOI: https://doi.org/10.1159/000505202.

Studientyp: Systematisches Review

Ziel der Untersuchung war die Aktualisierung der Wirksamkeitseinschätzung des anthroposophischen Mistelpräparates Iscador® in kontrollierten Studien auf das Gesamt- oder ereignisfreie Überleben von Krebspatienten. Methodisch wurden führende medizinische Datenbanken nach klinischen Studien mit Krebspatienten durchsucht, die mit Iscador behandelt wurden. 82 kontrollierte Studien erfüllten die Einschlusskriterien.

Ergebnis: Insgesamt sprechen die Studien für einen positiven Therapieeffekt der Misteltherapie. Dabei wurden signifikante Unterschiede zwischen den Krebsarten (p < 0.01) festgestellt, mit den stärksten positiven Effekten bei Gebärmutterhalskrebs und weniger starken Effekten bei Lungenkrebs. Die Ergebnisse darauf hin, dass die sog. adjuvante Behandlung von Krebspatienten mit anthroposophischer Misteltherapie mit einem besseren Überleben verbunden sein kann.

***

Vagedes J, Fazeli A, Boening A, Helmert E, Berger B, Martin D: Efficacy of rhythmical massage in comparison to heart rate variability biofeedback in patients with dysmenorrhea—A randomized, controlled trial. Complementary Therapies in Medicine 2019; 42: 438-444. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ctim.2018.11.009.

Studientyp: Randomisiert-kontrollierte Studie

Ein erheblicher Teil aller Frauen leiden unter Regelschmerzen (Dysmenorrhoe). Die Standardtherapie der primären Dysmenorrhoe (PD) sind Schmerzmittel wie Ibuprofen und orale Kontrazeptiva („Pille“), die zwar wirksam, aber nicht ohne Nebenwirkungen sind. Diese Studie untersuchte die Wirksamkeit von rhythmischer Massage (Anthroposophische Medizin) und Herzfrequenzvariabilitäts-Biofeedback im Vergleich zur üblichen Behandlung (Kontrollgruppe) auf die Schmerzintensität bei Frauen mit primärer Dysmenorrhoe. Es handelte sich um eine dreiarmige randomisierte kontrollierte Studie.

Ergebnis: Es gab nach drei Monaten einen signifikanten Unterschied zwischen der rhythmischen Massage-Gruppe und der Kontrollgruppe (p = .005). Dagegen wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen rhythmischer Massage und Biofeedback und zwischen Biofeedback und Kontrollgruppe gefunden. Die vorläufigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass rhythmische Massage die Schmerzintensität von Regelschmerzen nach 12 Wochen im Vergleich zur üblichen Behandlung verbessern kann.

***

Oei SL, Thronicke A, Matthes H, Schad F. Assessment of integrative non-pharmacological interventions and quality of life in breast cancer patients using real-world data. Breast Cancer 2021;28(3):608-617. DOI: https://doi.org/10.1007/s12282-020-01193-x.

Studientyp: Real-World Datenstudie

Nicht-pharmakologische Interventionen (NPIs), die Kunst- und Bewegungstherapien, pflegerische Interventionen und pädagogische Komponenten umfassen, sollen die Lebensqualität von Krebspatientinnen verbessern. Ziel dieser Studie war es, die Längsschnittveränderungen der selbstberichteten Lebensqualität von Brustkrebspatientinnen zu bewerten, die ein integratives Medizinprogramm, bestehend aus krankenhausbasierten NPIs und onkologischen Standardbehandlungen, erhielten. Diese Real-World-Data-Studie wurde mit Daten aus dem klinischen Register des Netzwerks Onkologie des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe durchgeführt. Eingeschlossen wurden 231 Patientinnen mit primärem Brustkrebs aller Tumorstadien.

Ergebnis: 12 Monate nach Erstdiagnose wurden signifikante Assoziationen zwischen den erhaltenen nicht-pharmakologischen Behandlungen und Verbesserungen von 8-13 Punkten für die globale Gesundheit, für die Symptome Müdigkeit, Dyspnoe, Schlaflosigkeit und auch für den Bereich finanzielle Schwierigkeiten gemessen. Diese Ergebnisse unterstützen die positive Wirkung von nicht-pharmakologischen Interventionen bei Brustkrebspatientinnen.

***

Oei SL, Thronicke A, Kröz M, von Trott P, Schad F, Matthes H. Impact of Oncological Therapy and Viscum album L. Treatment on Cancer-Related Fatigue and Internal Coherence in Nonmetastasized Breast Cancer Patients. Integrative Cancer Therapies 2020;19:1534735420917211. DOI: https://doi.org/10.1177/1534735420917211.

Studientyp: Längsschnitt-Real-World-Studie

Ziel dieser Studie war es, die Auswirkung einer Misteltherapie auf die Symptombelastung während der Krebstherapie bei Brustkrebspatientinnen zu untersuchen. Es wurde eine Längsschnittstudie durchgeführt, die Daten aus dem klinischen Register des Netzwerks Onkologie verwendete.

Es zeigte sich, dass Chemotherapie, konventionell-immunologische und hormonelle Therapien eine Verschlechterung von 17, 17 bzw. 6 Punkten in der angewandten Testskala für Müdigkeit bewirkten, während Viscum Album-Anwendungen eine Verbesserung von 12 Punkten bewirkten.

Ergebnis: Es kann schlussgefolgert werden, dass in dieser praxisnahen Studie zusätzliche VA-Anwendungen eine lindernde Wirkung auf krebsbedingte Müdigkeit (fatigue) und Schlaflosigkeit, und eine unterstützende Wirkung auf die körperliche Funktionsfähigkeit und Thermokohärenz hatten.

***

Thronicke A, Reinhold T, von Trott P, Grah C, Matthes B, Matthes H, Schad F. Cost-effectiveness of real-world administration of chemotherapy and add-on Viscum album L. therapy compared to chemotherapy in the treatment of stage IV NSCLC patients. PLoS One 2020;15(7):e0236426. OPEN ACCESS, DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236426.

Studientyp: Real-World Data-Beobachtungsstudie

In dieser Studie wurden die Kosten und die Kosteneffizienz von Chemotherapie (CTx) plus Misteltherapie (VA) im Vergleich zu CTx allein bei der Behandlung von Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) im Stadium IV untersucht. Dafür wurden Daten aus dem klinischen Register des Netzwerks Onkologie verwendet.

Ergebnis: Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass der kombinierte Einsatz von Chemotherapie und Misteltherapie in unserer analysierten Patientenstichprobe aus Sicht des Krankenhauses klinisch wirksam und vergleichbar kosteneffektiv wie die Chemotherapie allein war. Weitere randomisierte und prospektive Kostenwirksamkeitsstudien sind notwendig, um unsere Ergebnisse zu ergänzen.