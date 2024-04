Ingo Krampen, geb. 1950, ist Rechtsanwalt (seit 1978) und Mediator (seit 2000) sowie Notar a.D. in der Kanzlei Barkhoff und Partner in Bochum. Er ist – in Altersteilzeit – als Berater und als Mediator in Einrichtungen und bei privaten Konflikten tätig. Er führt zudem Seminare und Fortbildungen für die Barkhoff Seminare GbR durch, sowie u.a. auch für die Anwaltskammer Hamm und für die Alanus-Hochschule. Dem Kanzleigründer Wilhelm Ernst Barkhoff verdankt er seine persönliche „Lehrzeit“.

Ingo Krampen hat vier Kinder und acht Enkel. Er war Mitbegründer der Widar Schule in Bochum und des Europäischen Forums für Freiheit im Bildungswesen (effe). Als Aufsichtsrat war er über zwei Jahrzehnte mit der GLS Treuhand und den Hannoverschen Kassen verbunden. Es liegen zahlreiche Veröffentlichungen von ihm vor.