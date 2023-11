Beatrix Waldburger, geb. 1956, aufgewachsen in Glarus, 1978 medizinisch-technische Assistentin am Inselspital Bern, 1984 Chemie-Ingenieurin an der Technischen Hochschule Burgdorf. Während der Familienzeit ab 1986 Beschäftigung mit Bildschaffenden Methoden im Hauslabor, danach Einstieg im Labor der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum Dornach, wo die ebenfalls bildschaffende Methode der Kupferchlorid-Kristallisation zu medizinischen Zwecke eingesetzt wird. Von 2008 bis 2022 war sie in der Grundlagenforschung Ressort Wissenschaft der WALA-Heilmittel GmbH Bad Boll/Eckwälden tätig.