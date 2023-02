Auf allen deinen Wegen, erkenne Ihn!

János Darvas, geboren 1948 in Budapest, studierte Philosophie in Wien und Paris. Er unterrichtete über vier Jahrzehnte Kinder und Jugendliche an Waldorfschulen und Erwachsene an Waldorflehrerseminaren in Frankreich, der Schweiz und Deutschland. Er war maßgeblich an der Entwicklung der Waldorfschulbewegung in Ungarn beteiligt, wo er bis heute als Berater und Dozent tätig ist. Er ist Autor zahlreicher Artikel und Essays über kulturelle, zeitgeschichtliche, ethische wie religiöse Themen. Seine Erkundungen an Schnittstellen von Religion, Philosophie und Esoterik zielen darauf, Fundamente einer alle Kulturen übergreifenden Spiritualität auszuloten. Im Info3 Verlag erschien von ihm das Buch Gotteserfahrungen. János Darvas lebt in Eckernförde, Schleswig-Holstein