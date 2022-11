Mut in der Krise

Klima, Armut, Energie und Krieg

Zeitschrift info3, Ausgabe November 2022

Klima, Corona, Energie, Inflation und Krieg – derzeit stapeln, überlagern und durchdringen sich die Krisen. In unserer Novemberausgabe bieten wir dazu zwar keine Patentlösungen an, aber wir machen Mut: Mut in der Krise.

Mit Cem Özdemir sprechen wir über den Beitrag von Biolandwirtschaft gegen den Klimawandel

mit dem Energieexperten Jörg Probst über die Alternativlosigkeit der Erneuerbaren Energien

und mit Menschen, die besonders betroffen sind, über ihren Umgang mit Inflation und Armut

Stefan Ruf erzählt von seinen Schwierigkeiten mit den immer noch herrschenden Corona-Regelungen und skizziert „Lösungen aus der Mitte“ für einen Dialog.

Außerdem schreibt Jens Heisterkamp über den Krieg Russlands gegen die Ukraine und porträtiert den Schriftsteller Serhij Zhadan, der soeben in Frankfurt mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde – auch er eine Stimme des Mutes in der Krise!

Das Novemberheft hat aber noch einen zweiten Schwerpunkt: Info3 Redakteurin Anna-Katharina Dehmelt legt ihre Recherche über Gegner der Anthroposophie und Komplementärmedizin vor und präsentiert ein mediales Netzwerk von Hardcore-Materialisten, in dem der Blogger Oliver Rautenberg eine wichtige Rolle spielt. Ein hilfreicher Text, um das anhaltende Anthroposophie-Bashing besser einordnen zu können.

Ergänzend dazu beantwortet Professor Harald Walach unsere Frage: Was wollen eigentlich die Skeptiker?

Schließlich feiert noch ein Studien-Projekt zum Thema Anthroposophie Premiere: Info3 hat in Kooperation mit den Fachverbänden die wichtigsten wissenschaftlichen Studien zu den anthroposophischen Praxisfeldern zusammengestellt: solide Forschungsergebnisse über Anthroposophische Medizin, biodynamische Landwirtschaft und Waldorfpädagogik. Eine Grundlage für künftige Diskussionen!