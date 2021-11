Frohes Schaffen

So wollen wir arbeiten

Zeitschrift info3, Ausgabe November 2021

Hier können Sie den Redaktions-Podcast zur Ausgabe anhören:

Haben Sie schon einmal die Abkürzung VUKA gehört? Wissen Sie, wie man „agil“ arbeitet, wie man in der Firma einen „Sprint“ hinlegt oder einen „Scrum“ macht? Wenn Sie all das noch nicht kennen sollten, schafft unsere November-Ausgabe zum Thema „New Work“ Abhilfe. Denn hinter diesen Schlagworten steckt die Suche nach neuen Formen von Arbeit, die zu den modernen Sehnsüchten nach Selbstverwirklichung und Verantwortung im Beruf passen. Wir zeigen, wie Firmen wie Stockmar-Farben, Alnatura oder das Pflegeunternehmen Buutzorg mit neuen Formen experimentieren und bieten Denkanstöße, die auch Ihre eigene Arbeitssituation inspirieren könnten. Frohes Schaffen also!

Ein zweiter Themenschwerpunkt betrifft das Phänomen des Transhumanismus: Einer seiner einflussreichsten Vertreter ist der Unternehmer Elon Musk. Wir fragen, was der Tesla-Gründer mit uns vorhat und Edwin Hübner, Experte für Künstliche Intelligenz, klärt über Gefahren auf, wenn Mensch und Maschine verschmelzen.

Außerdem im Novemberheft: Ein Besuch in der heilpädagogischen Gemeinschaft Bonnewitz in Sachsen und ein Pro und Contra zum Thema Corona-Impfung.