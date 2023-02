Impulse der Generationen

Von Klimaaktivismus bis Altersweisheit

Zeitschrift info3, Ausgabe März 2023

Beim Titel-Thema der Märzausgabe von info3 geht es um die Qualitäten der unterschiedlichen Altersstufen, um Aufbruch, Reife und Entwicklung. Unter anderem im Fokus stehen dabei die Motive von Klimaktivist:innen. So erzählt Tobi Rosswog von seiner Erfahrung, vor VW-Aktionär:innen in Wolfsburg aufzutreten. Das weitere Spektrum reicht von Veränderungen in Waldorfkindergärten bis zu einem Plädoyer für Würde im Alter. Dass man in der Biografiearbeit um eine Auseinandersetzung mit seinen Gefühlen nicht herumkommt, erklärt die Therapeutin Renate Hölzer-Hasselberg.

Außerdem im März: