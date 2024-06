Raus – zu mir!

Ferien, Reisen, Auszeit

Zeitschrift info3, Ausgabe Juli/August 2024

Den Redaktionspodcast zur aktuellen Ausgabe können Sie sich hier anhören:

Warum zieht es uns eigentlich in die Ferne?

Müssen wir reisen, um uns zu erholen? Was macht Erholung aus?

Das sind unsere Themen in der Juli-/August Doppelnummer von info3:

Mehr als Schaumbäder und Wellness-Urlaub: Die Kunst der Selbstfürsorge

Idylle in der Großstadt: die inklusive Oase Chamisso-Garten in Frankfurt

Muschel und Meer: Nachdenklich-Poetisches von der Insel Kreta

Stinkende Blechkisten oder doch öko? Überraschende Vorteile von Wohnmobilen

Urlaub mit Kindern – wie er besser gelingt

Brennpunkt:

Europa nach der Wahl – wie lässt sich eine Mission Europas trotz der Erfolge am rechten Rand bewahren?

Weiterer Schwerpunkt:

100 Jahre anthroposophische Heilpädagogik

Im Sommer 1924 hielt Rudolf Steiner in Dornach den „Heilpädagogischen Kurs“ – die Geburtsstunde einer humanen Form des Zusammenlebens mit unterstützungsbedürftigen Menschen, die damals noch absolut nicht selbstverständlich war. Wir erinnern an die Ursprünge dieses Impulses.

Außerdem berichten wir über aktuelle Wandlungsprozesse in der anthroposophischen Heilpädagogik: Wie gelingen Schritte zu mehr Inklusion, zu Empowerment und Teilhabe? Erfahrungen aus der Praxis.

Zudem im Sommerheft:

Wie sich die Wirtschaft jetzt ändern muss – ein Überblick über neue Denkansätze.

Und wieder: Eine große Idee der Anthroposophie – Steiners Blick auf den Menschen als umgekehrte Pflanze.