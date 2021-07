Vom Acker auf den Teller

Anna-Katharina Dehmelt, Jahrgang 1959, humanistisches Gymnasium, Musikstudium in Frankfurt, Anthroposophie-Studium bei Frank Teichmann in Stuttgart, Wirtschaftsstudium an der Fernuni Hagen.

Seit 1981 Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft. Mitarbeit in Zweig und Arbeitszentrum Frankfurt und Stuttgart, seit 1999 in Nordrhein-Westfalen. 2003 Mitbegründerin der Firma für Anthroposophie, die u.a. mit neuen Arbeitsformen experimentiert. Neben unterrichtender und schreibender Tätigkeit für die Anthroposophie erbringt sie für verschiedene Auftraggeber Verwaltungsdienstleistungen. Lebt in Alfter bei Bonn.