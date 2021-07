Alexander Capistran studierte Philosophie in Berlin und an der Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues. Nach seinem Studium an der Universität Witten/Herdecke arbeitet er als Berater und Projektmanager. Außerdem promoviert er an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Erlebt in Königstein in Sachsen. Er ist Mitarbeiter in der info3-Redaktion seit Januar 2021.