In der Fachliteratur zur Hochbegabung taucht wiederholt die Bemerkung auf, Waldorfschulen seien für hochbegabte Kinder nicht geeignet. Diese Pauschalmeinung geht in der Regel auf einer Veröffentlichung aus dem Jahr 1989 zurück, worin tatsächlich einige wenige Einzelfälle beschrieben werden, die Versäumnisse der betroffenen Waldorfschulen erkennen lassen. Andererseits lassen aktuelle Studien über die Berufsprofile ehemaliger Waldorfschüler:innen erahnen, dass es an den Waldorfschulen nicht weniger Hochbegabte als an anderen Schultypen gibt und dass viele davon in ihrer Schule gut zurechtgekommen sind.

Motive aus dem Kartenset 1

Klick aufs Motiv vergrößert die jeweilige Karte in neuem Browser-Tab!

Set 1 / Motiv 01 Set 1 / Motiv 02 Set 1 / Motiv 03 Set 1 / Motiv 04 Set 1 / Motiv 05 Set 1 / Motiv 06 Set 1 / Motiv 07 Set 1 / Motiv 08 Set 1 / Motiv 09 Set 1 / Motiv 10 Set 1 / Motiv 11 Set 1 / Motiv 12 Set 1 / Motiv 13 Set 1 / Motiv 14 Set 1 / Motiv 15 Set 1 / Motiv 16 Set 1 / Motiv 24 Set 1 / Motiv 25 Set 1 / Motiv 26 Set 1 / Motiv 27 Set 1 / Motiv 29 Set 1 / Motiv 30 Set 1 / Motiv 31 Set 1 / Motiv 32 Set 1 / Motiv 33 Set 1 / Motiv 34 Set 1 / Motiv 35 Set 1 / Motiv 36 Set 1 / Motiv 37 Set 1 / Motiv 38

Motive aus dem Kartenset 2

Klick aufs Motiv vergrößert die jeweilige Karte in neuem Browser-Tab!

Set 2 / Motiv 39 Set 2 / Motiv 40 Set 2 / Motiv 41 Set 2 / Motiv 42 Set 2 / Motiv 43 Set 2 / Motiv 44 Set 2 / Motiv 45 Set 2 / Motiv 46 Set 2 / Motiv 47 Set 2 / Motiv 48 Set 2 / Motiv 74 Set 2 / Motiv 75 Set 2 / Motiv 76 Set 2 / Motiv 77 Set 2 / Motiv 84 Set 2 / Motiv 85 Set 2 / Motiv 86 Set 2 / Motiv 92 Set 2 / Motiv 93 Set 2 / Motiv 95 Set 2 / Motiv 97 Set 2 / Motiv 98 Set 2 / Motiv 99 Set 2 / Motiv 100 Set 2 / Motiv 101 Set 2 / Motiv 102 Set 2 / Motiv 103 Set 2 / Motiv 104 Set 2 / Motiv 105 Set 2 / Motiv 106

Bestellformular