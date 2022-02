CROWDFUNDING

Ermöglichen Sie das Erscheinen dieses Buches!

Das Licht des Kindes

Leitmotive im Werk von Greg Tricker

Die Kindheitskräfte in jedem Menschen und in der Menschheit: wo können wir ihnen besser begegnen als im Blick eines jeden kleinen Kindes – und in der Malerei? Der englische Maler Greg Tricker hat ihn immer wieder eingefangen, diesen weiten Blick aus den großen, erwartungsvollen Augen von Kindern und Jugendlichen: bei Anne Frank, Kaspar Hauser, Franz von Assisi, Jeanne d’Arc, Greta Thunberg und anderen. Gregs Malereien zeugen von Gestalten, die ihre reinen, kindlichen, schöpferischen Lebenskräfte bewahrt haben und vom Feuer der Jugendkräfte impulsiert sind.

Brigitta Waldow-Schily führt einfühlsam durch das Werk von Greg Tricker. Ein erster Band mit Werken dieses großen, aber auf dem Kontinent noch kaum entdeckten englischen Künstlers („very british“, indeed!) haben wir 2014 unter dem Titel Greg Tricker und sein malerischer Weg mit Kaspar Hauser herausgegeben.

Jetzt haben wir den Folgeband vorbereitet: Das Licht des Kindes, Leitmotive im Werk von Greg Tricker.

So können Sie helfen, das Erscheinen dieses Buches zu ermöglichen

Für die Herstellung des Buches und die Honorare brauchen wir insgesamt ca. € 8.000, die alleine durch den Verkauf nicht eingespielt werden können. Deshalb bitten wir um Unterstützung in Form von Ihrer …

Vorbestellung zum Normalpreis (€ 26)

Vorbestellung zum Förderpreis (zum Beispiel € 40, € 50, € 60, € 80):

Ab € 60 bekommen Sie nach Erscheinen ein von der Autorin signiertes Exemplar.

Ab € 60 bekommen Sie nach Erscheinen ein von der Autorin signiertes Exemplar. Spende ab € 100

Sie bekommen nach Erscheinen ein signiertes Exemplar und binnen zweier Monate eine Spendenquittung vom Karl König Institut e.V.

Verlag, Herausgeber und die Autorin sagen „Danke!“, der Künstler „Thank you!“