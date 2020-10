Bücher zur Misteltherapie

Krebs – den Lebensfaden wiederfinden



Krebs ist für jeden Patienten eine niederschmetternde Diagnose, die an die Grundfeste der Existenz rührt. Selbst wenn mit allem kämpferischen Mut Operation und Therapien angegangen werden, schwanken die Gefühle immer zwischen Hoffnung, Zweifeln und Angst: Die Patienten brauchen nicht nur medizinische Versorgung, sondern vor allem auch seelische Unterstützung. Dies ist Aufgabe der Psychoonkologie, die Krebspatienten in allen Phasen der Erkrankung optimale, gesundheitsfördernde Unterstützung und Beratung an die Seite stellen möchte. Der Autor stellt verschiedene psychoonkologische Verfahren vor, die sich nachweislich in der Praxis bewährt haben. Ihr Ziel ist es, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.