Wie Homöopathie wirkt und warum der Mensch kein mechanischer Apparat ist

Herr Professor Matthes, können Sie uns schildern, wie Homöopathie wirkt?

Diese Frage zielt darauf ab, dass wir – wie heute üblich – in der Pharmakologie gern einen Wirkmechanismus haben möchten. Dahinter steht jedoch eine Theorie: nämlich, dass erstens die Medizin eine Naturwissenschaft ist und dass zweitens in der Medizin nur ein Ursache-Wirkungsprinzip, eine Kausalität, wirkt. Nur ist dem leider nicht so. Die Medizin ist keine Naturwissenschaft, sondern eine Handlungswissenschaft. Das ist übrigens auch Konsens in der Bundesärztekammer. Daher ist Medizin eine Wissenschaft, die empirisch belegt werden muss, das heißt, wir müssen einerseits fragen: Gibt es Studien, die empirisch belegen, dass Homöopathie wirksam ist? Dann kann man sagen: Ja. Anderseits, wenn man verstehen möchte: Wie kann bei der Homöopathie, wenn wir über die Potenzierung D 24 hinausgehen, wo ja gar kein Molekül mehr nachweisbar ist, wie kann so etwas wirken? Da kann man erst einmal sagen: Hier ist die Homöopathie anders zu denken als die konventionelle Pharmakologie, die aber auch nur sehr begrenzt heute in der Medizin einzusetzen ist. Denn die kann etwas ersetzen, was wir im Körper nicht haben, das nennen wir Substitution, oder sie kann etwas blockieren oder stimulieren, indem sie an bestimmte Rezeptoren angreift. Das ist eine einfache Ursache-Wirkungskorrelation, also Kausalität, hat aber mit Heilung, mit Regulation eines Organismus, nichts zu tun. Wenn wir jetzt von der anderen Seite kommen, dann wissen wir, dass zum Beispiel die Psychotherapie selbst bei Krebserkrankungen einen Überlebensvorteil bringen kann, also eine nicht stoffgebundene Intervention. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: In der Harvard Medical School hat man mit Studenten eine Untersuchung gemacht, bei der die Stressgene bestimmt wurden. Da hat man einen Gen-Chip mit 500 Stress-Genen eingesetzt und sie gemessen, bevor die Studenten eine Woche lang jeden Tag eine halbe Stunde meditierten. Es wurde nicht gesagt, was genau sie meditieren sollten. Sie konnten sich auf ihre Atmung oder auf die Ruhe konzentrieren; oder sie konnten nachdenken. Das war alles nicht vorgegeben. Das Einzige, was dann wieder nach einer Woche überprüft wurde, war: Wie waren jetzt die Stressgene exprimiert?

Und das Ergebnis?

Man fand heraus, dass von den 500 Stressgenen 458 herunterreguliert waren. Da kommt die Frage auf: Wie kann denn Meditation, die etwas ist, was in der Seele oder im Geist des Menschen praktiziert wird, wie kann das auf unsere Gene wirken? Wir wissen heute, dass die Genregulation von einer Zelle zu 94 Prozent durch Information von außen auf die Zelle wirkt und nur zu sechs Prozent durch innere zelluläre Regulation. Biologie heißt: Wir sind ein umweltoffenes System, wir nehmen Informationen auf. Jetzt ist die Frage: Was ist alles Information? Und wenn ich frage, was passiert während der Meditation und welche Information wird durch die Meditation gegeben? Dann kann ich nur sagen: Das kann sehr vielschichtig sein. Das einzige, was ich weiß, ist, dass Stressgene herunterreguliert werden. Das heißt, ich habe etwas Nicht-Stoffliches als Ausgangsposition, nämlich die Meditation, und die führt zu einer stofflichen, einer leiblichen Veränderung. Und wenn wir jetzt zur Homöopathie zurückkehren, dann ist es so, dass wir dort immer von den Stoffen ausgehen. Jeder Stoff hat bestimmte Eigenschaften. Und diese zunächst stofflichen Eigenschaften sind es nun, die wir versuchen in der Homöopathie anzuwenden, indem wir sie nicht stofflich, sondern dynamisiert, das heißt potenziert nun als ein Wirkprinzip dem Organismus zur Verfügung stellen. Es geht daher um Informationsübertragung, bei der die Regulation des Organismus beeinflusst wird.

Geht es in der Homöopathie um Regulationsbeeinflussung, so in der Naturheilkunde um eine Reiz-Reaktionsbeeinflussung, indem wir einen Reiz setzen und die Reaktion die Heilung bewirkt. In der Homöopathie versuchen wir dem Organismus dadurch zu helfen, dass das der Pflanze beziehungsweise der Substanz innewohnende Bildeprinzip in dynamisierter Form zur Information im Medium – Wasser – transformiert und so Einfluss auf die Selbstregulationsprozesse des Menschen nimmt. Das bedeutet also, wir haben es in der Homöopathie mit einem Wirkmechanismus zu tun, der nicht über den physischen und damit materiellen Teil auf den Menschen wirkt, sondern auf die Regulationsprozesse mittels Information und damit regulativ auf das Lebendige und Beseelte des Leibes.

