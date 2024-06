Ingo Leipner, Dipl.-Volkswirt und Wirtschaftsjournalist, ist ein gefragter Referent in Sachen Digital-Kritik und leitet die eigene Textagentur EcoWords. Zudem hat er Lehraufträge an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) und gibt Seminare zum professionellen Schreiben in der Wirtschaft.

Seine Texte sind u. a. erschienen in den Online-Ausgaben der Frankfurter Rundschau, Berliner Zeitung oder im Kundenblog Farbe des Geldes der Triodos Bank sowie in der Zeitschrift Forum Nachhaltig Wirtschaften. Seit 2021 ist er freiberuflich leitender Redakteur des Wirtschaftsmagazins econo. Ingo Leipner ist außerdem Autor von Büchern zur digitalen Transformation und zu Fragen der Medienpädagogik.