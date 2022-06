1. Aus grauer Städte Mauern ziehn wir durch Wald und Feld,

wer bleibt, der mag versauern, wir fahren in die Welt

: Halli, hallo, wir fahren, wir fahren in die Welt:

Der Wald ist unsre Liebe, der Himmel unser Zelt,

ob heiter oder trübe, wir fahren in die Welt.

: Halli, hallo … :

Die Sommervögel ziehen schon über Wald und Feld.

Da heißt es, Abschied nehmen, wir fahren in die Welt.

: Halli, hallo … :

***

2. Ein Heller und ein Batzen, die waren beide mein;

der Heller ward zu Wasser, der Batzen ward zu Wein.

: Heidi, heido, heida … :

Die Mädel und die Wirtsleut‘, die rufen beid‘ : oh weh!

Die Wirtsleut‘, wenn ich komme, die Mädel, wenn ich geh‘

: Heidi, heido, heida … :

***

3. Im Frühtau zu Berge wir ziehn, vallera,

grün schimmern wie Smaragde alle Höhn, vallera!

Wir wandern ohne Sorgen singend in den Morgen,

noch ehe im Tale die Hähne krähn.

Ihr alten und wohlweisen Leut, vallera!

Ihr denkt wohl, wir wären nicht gescheit, vallera!

Wer sollte aber singen, wenn wir schon Grillen fingen

in dieser herrlichen Frühlingszeit.

Werft von euch, ihr Menschen, die Sorg‘, vallera!

Kommt mit uns auf die Höhen aus dem Tal, vallera!

Wir sind hinaus gegangen, den Sonnenschein zu fangen,

kommt mit und versucht es doch selbst einmal!

***

4. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten,

sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten.

Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen

mit Pulver und Blei, die Gedanken sind frei!

Ich denke, was ich will und was mich beglücket,

doch alles in der Still und wie es sich schicket.

Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren,

es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei!

Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker,

das alles sind rein vergebliche Werke;

denn meine Gedanken zerreißen die Schranken

und Mauern entzwei: die Gedanken sind frei!

***