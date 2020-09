Schreibend und redigierend die Welt ein Stückchen besser machen

Die Zeitschrift info3 sucht Verstärkung: Redakteur/in (w,m,d) Teilzeit (30 Std/Wo) ab sofort, Frankfurt am Main (nur präsent vor Ort)

Unsere Zeitschrift info3 verbindet Achtsamkeit mit sozialem Engagement, gesellschaftlichen Wandel mit Tiefsinn. Sie ist verwurzelt in der Anthroposophie – und stammt damit aus dem gleichen Boden wie das Bio-Urgestein Demeter, Firmen wie Weleda und Alnatura, die GLS-Bank oder die Waldorfschulen. Mit unserer journalistischen Arbeit wissen wir uns weit über diese Szene hinaus als Teil des notwendigen gesellschaftlichen Wandels, mit vielen Initiativen vernetzt, mit vielen Akteur*innen persönlich verbunden. Wir denken und schreiben unabhängig, weil wir als selbstverwaltetes Zeitschriftenprojekt seit vielen Jahren nur unserer Leserschaft Rechenschaft schuldig sind. Wir sind ein Betrieb in Selbstverwaltung mit flachen Hierarchien und hoher Eigenverantwortung. Unser Sitz ist Frankfurt am Main.

Das bringst du mit:

ein inhaltlich breites Interessensspektrum und eine schnelle Auffassungsgabe für neue Themen, eine Offenheit für die Anthroposophie, Szene-Kenntnisse der anthroposophischen Lebensfelder sind hilfreich

einen sicheren schriftlichen Ausdruck

Kontaktfreudigkeit und die Fähigkeit zu verbindlicher Kommunikation

Teamfähigkeit, Möglichkeit teilweise flexibler Arbeitszeiten (ca. 1x monatlich auch am Wochenende)

die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Positionen und Kritik umzugehen.

Das sind deine Arbeitsfelder im Einzelnen:

Redaktionelle Korrespondenz und Tagesroutine in enger Abstimmung mit der Chefredaktion Artikel prüfen und bearbeiten Inhaltliche Recherchen, Verfassen eigener Reportagen und Interviews Präsenz im Layout (Schlusskorrekturen) Teilnahme an Redaktionskonferenzen und am Planungsprozess der Zeitschrift Besuch thematisch relevanter Veranstaltungen und Kongresse Online / Social Media (Mitwirkung) Facebook-Seite (mit-)pflegen, Website www.info3.de laufend aktualisieren Ausbau von Social Media-Aktivitäten

Wenn dich diese Perspektiven ansprechen, freuen wir uns auf deine Bewerbung – bitte unbedingt mit textlichen Proben deiner Arbeit per E-Mail an die Redaktion.