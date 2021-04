Respekt oder Rendite? Wirtschaft, Mensch und Klimaschutz neu zusammen denken!

Die Vorboten einer erneuten Finanz- und Systemkrise zeigen sich in Corona-Zeiten wie unter einem Brennglas. Die zweitägige Online-Konferenz „Geldgipfel 2021 – Respekt oder Rendite“ will handeln: In einem ungewöhnlichen Zusammenspiel melden sich hochkarätige Wissenschaftler*innen, Vertreter*innen von Finanzinstituten, Wirtschaftsunternehmen und Zivilgesellschaft sowie Aktivist*innen zu Wort. Mit neuen Konzepten, die Wirtschaft, Mensch und Klimaschutz endlich zusammendenken.

„Das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit unseres heutigen Wirtschafts- und Finanzsystems ist dreifach zerbrochen: Ökologische Sicherheit, soziale Inklusion und gemeinwohlorientierte Investitionsströme werden nur durch ein Update der Rahmenbedingungen für Markt- und Finanzakteure möglich sein. Dies ehrlich auszusprechen liefert die Grundlage, auch schnell die entsprechenden Innovationen auf den Weg zu bringen“, stellt Prof. Dr. Maja Göpel vom The New Institute in Hamburg fest. Ihr Eröffnungsvortrag zum Geldgipfel 2021 wird das „Finanzsystem neu denken“.

„Die Trennung von Gewinn und Risiko, von Arm und Reich, von Umweltkosten und Ressourcenausbeutung kann und muss ein Ende haben. Über konkrete Ideen, Mittel und Wege wie unsere Finanz- und Geldordnung weiterentwickelt werden kann, werden wir debattieren und Verantwortung mit zivilgesellschaftlichem Engagement übernehmen“ stellt Konferenzleiter Dr. Hermann Falk, Vorstand GLS Treuhand, in Aussicht.

Expert*innen und Teilnehmer*innen aus allen gesellschaftlichen Teilbereichen werden beim Geldgipfel 2021 gemeinsam neue Zukunftskonzepte erarbeiten.

„Geldgipfel 2021 – Respekt oder Rendite“: 30. April, 13.30 bis 20 Uhr / 1. Mai, 9 bis 16 Uhr

Referent*innen u.a.:

Prof. Maja Göpel, The New Institute, Hamburg

Dr. Daniel Dahm, World Future Council

Thomas Jorberg, GLS Bank

Dr. Gerhard Schick, Bürgerbewegung Finanzwende

Helena Marschall, Fridays for Future

Elsa Elisa Egerer, Cusanus Hochschule f. Gesellschaftsgestaltung

Helmy Abouleish, Sekem

Dr. Anne-Christin Bansleben, deepmello

Prof. Dr. Stephan Hankammer, Alanus Hochschule

Die Konferenz wird von der gemeinnützigen GLS Treuhand in Kooperation mit der GLS Bank und der GLS Bank Stiftung angeboten. Sie richtet sich an alle interessierten Bürger*innen.