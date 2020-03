Klimapsychologie – die Krise als Chance begreifen!

In der Offset-Company in Wuppertal wird jeden Monat unsere Zeitschrift gedruckt. Die Freunde dort bemühen sich nicht nur um ökologisch verträgliche Produktionsprozesse, sie organisieren auch regelmäßig das „Forum für Nachhaltigkeit“ mit spannenden Referent*innen. Am 25. März ist Info3-Autor Stefan Ruf mit seinem Thema „Klimapsychologie“ zu Gast.