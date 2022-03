Ist der Mord an einem Tyrannen zu rechtfertigen? Gehört der russische Präsident in diese Kategorie? Fragen angesichts der Weltkrise. Ein Gastkommentar.

Von Jost Schieren

Als ich in den 1980er Jahren den Wehrdienst verweigert habe, herrschte die Zeit des Kalten Krieges. Es erschien mir verrückt, dass in der zivilisierten Welt nach den verheerenden Erfahrungen zweier Weltkriege dem Militär überhaupt noch eine Legitimation zugesprochen werden könne. Das sogenannte Gleichgewicht der Kräfte mit einem Atomwaffenpotenzial, das den Erdball in kurzer Zeit unbewohnbar machen kann, ist irrational und zynisch. Meine dem Zeitgeist folgende Haltung war links orientiert, USA-kritisch, friedensbewegt und ökologisch. Politiker bildeten in dieser Sicht eine konservative Kaste der Macht, die ohne differenzierte moralische Richtschnur dem Irrsinn des Wettrüstens ihre Karriere verdankte. Ein prägendes Erlebnis war, dass meine Grundschullehrerin eines morgens vor der Klasse weinte, weil Willy Brandt zurücktreten musste (am 7. Mai 1974). Integre Persönlichkeiten haben in der Politik keine Chance, das war meine Empfindung von da an.

Die Zeiten haben sich dann geändert. Die friedliche Wende von 1989/90 hat gezeigt, dass es auch anders geht. Es gab vertrauenswürdige und verantwortungsbewusste Politiker wie Michail Gorbatschow – und auch sie können Weltgeschichte prägen. Und nun, seit dem 24. Februar 2022, hat sich die Welt wiederum geändert. Sie ist in einen Zustand zurückgekehrt, der noch weit vor den 1980er Jahren liegt. Man fühlt sich eher an 1939 oder 1914 erinnert. Was die Nachkriegsgeneration für unfassbar hielt, ist wiederum eingetreten: Krieg in Europa in einem neuen Ausmaß. Wie ist das zu begreifen? Kinder lernen doch schon in der Grundschule Methoden der Konfliktlösung und der gewaltfreien Kommunikation. Und jetzt stürzt ein einzelner wahnsinniger Mann die zivilisierte Welt zurück in eine Zeit des Chaos. Sind das allein machtversessene maskuline Phantasien? Wo bleibt die Vernunft? Wo sind die Menschenrechte? Unschuldige Menschen müssen sterben wegen eines Mannes, der dem wahnhaften Glauben an die historisch-geistige Mission seines Landes verfallen ist.[1]

Als Deutschlehrer hat mich das Thema Tyrannenmord bisher nur literarisch beschäftigt. Mit den neunten und zehnten Klassen wurde Schillers „Bürgschaft“ oder „Wilhelm Tell“ gelesen. Schiller kannte den aufgeklärten Absolutismus seines Landesherzogs Karl Eugen, er kannte Unterdrückung. Er hat sein ganzes künstlerisches Werk der Freiheit gewidmet und jedem europäischen Volk ein eigenes Freiheitsdrama geschrieben. Schiller legitimiert den Tyrannenmord:

„Was wolltest du mit dem Dolche? Sprich! // Entgegnet ihm finster der Wüterich. // Die Stadt von dem Tyrannen befreien!“

Das ist mit Blick auf die Französische Revolution geschrieben worden, als Ludwig VI. am 21. Januar 1793 hingerichtet worden ist. Bereits Thomas von Aquin hatte sich mit der Frage des gewaltsamen Widerstandes gegen das Unrecht befasst. In seinem „Fürstenspiegel“ (De regimine principum) hat er den Widerstand nicht aus privater Anmaßung (praesumptione privata), sondern durch eine öffentliche Autorität (auctoritate publica) verteidigt. Für Thomas ist der Tyrann der Aufrührer (seditiosus) und wenn ein unerträgliches Maß (excessus intolerabilis) erreicht ist, ist der Widerstand gerechtfertigt. Ebenfalls vor dem Hintergrund einer theologischen Reflexion verteidigt auch Dietrich Bonhoeffer in seinem Werk Ethik den Tyrannenmord. Das war bei ihm nicht nur eine theoretische Erwägung, sondern er selbst schloss sich aktiv den Attentatsplänen gegen Hitler an und musste dafür sterben. Auch das Grundgesetz enthält das Recht auf Widerstand (Art. 20 Abs.4), wobei die Legitimation der Gewalt in der Auslegung strittig ist.

Es gab immer schon verrückte Despoten: Nero, Hitler, Stalin und weitere weltgeschichtlich unbedeutendere, allerdings nicht minder grausame Persönlichkeiten. Ist Putin einer von ihnen? Seit der berühmten Rede im Bundestag am 25. September 2001, kurz nach den Anschlägen in New York, gab es das Narrativ, er habe Deutschland die Hand gereicht, um ein gemeinsames, friedliches (freilich mehr von den USA abrückendes) Europa zu schaffen. Seitdem gibt es die „Putinversteher“, die mit dieser Rede ein verklärtes Russlandbild verbinden. Allen voran Sahra Wagenknecht, die in einem beinah pastoralen Tonfall die Fehler des kapitalistischen Imperialismus der USA geißelt und nun mit dem politischen Imperialismus Russlands ihr Weltbild revidieren muss. Zuletzt wurde sie noch von Gregor Gysi ermahnt, ihre Absage an den Kriegsverbrecher Putin in aller Konsequenz zu vollziehen. Ja, Putin ist ein Despot, ein Autokrat, ein gewissenloser Mörder, ein Unterdrücker seines eigenen Volks, ein dreister Lügner, ein Zerstörer von Freiheit und Frieden in Europa. Seine Rede vor dem Bundestag war vielleicht nicht die ausgestreckte Hand des Friedens, sondern die Strategie des KGB-Mannes, um Deutschland von den USA zu entzweien und den eigenen Machtbereich auszuweiten. Putin vertritt die alte militärisch-geheimdienstlerische Garde Russlands, die unter den Gorbatschow-Folgen leidet und die alte Großmachtstellung zurückgewinnen will. Er vertritt einen mythisch-religiös verbrämten Nationalismus, wonach Russland dem dekadenten Westen überlegen sei. Dies bildet die eigentliche Antriebskraft seiner Persönlichkeit, die nicht erst aufgrund einer Nato-Osterweiterung zum Tyrannen gemacht wurde. Die Nato war immer und zuverlässig ein Verteidigungsbündnis, das nie ein militärisches Angriffs- oder Gefahrenpotenzial für Russland darstellte. Die Gefahr kommt aus dem Osten. Ohne dass die Ukraine einen Anlass dazu geboten hätte, rollen die Panzer, Millionen Ukrainer fliehen, es werden Wohngebäude und auch Atomkraftwerke gezielt angegriffen.

Die Reaktion des Westens ist sehr geschlossen: Die Nato will sich nicht in den Krieg drängen lassen, solange kein Bündnispartner angegriffen wird. Es werden massive wirtschaftliche Sanktionen verhängt, die freilich mehr das russische Volk und auch die Wirtschaft insgesamt treffen, aber wohl kaum Putin selbst und seine befreundeten Oligarchen. Eingefrorene Konten, ein paar Spielzeuge weniger in Form von festgesetzten Superyachten oder verlorenen Fußballclubs – das wird kein großer Verlust für diese Leute sein, zumal Putin selbst rechtzeitig und offensichtlich exakt kalkulierend seine eigene Yacht von Hamburg nach Hause geholt hat.

Es scheint die Verbindung mit China zu sein, die Putin die genügende und wohl auch langfristig stabile Rückendeckung bietet. Als einziger ausländischer Staatsmann ist er nach Peking zu den gespenstischen Olympischen Spielen gereist. China und Russland, das ist eine Allianz aus militärischer und wirtschaftlicher Macht, welche die Kräfteverhältnisse der Welt neu justiert. Vor diesem Hintergrund kann sich Putin das Bombardement offensichtlich leisten. Wie weit wird er gehen? Sein Ziel, die Ukraine zu unterwerfen und die alte russische Vorherrschaft dort zu etablieren, wird er brutal durchziehen. Wird er noch weitergehen? Die kleinen östlichen Natobündnispartner Litauen, Lettland und Estland waren aus schmerzhafter Erfahrung immer in Angst vor Russland. Erste Drohungen gegen Finnland und Schweden hat Putin bereits ausgesprochen. Selbst der rote Knopf wird schon ins Spiel gebracht.

Ich selbst war vor einigen Jahren aus Anlass einer Buchveröffentlichung in Kiew und habe ein junges, zukunftsfreudiges und reformorientiertes Land erlebt. Nun finden in deutschen Städten Gebete mit Kerzen statt, es gibt zahlreiche Demonstrationen, auch in Russland, was ungleich mutiger ist. Aber das hat alles kein politisches Gewicht. Wer auf Zivilisten schießt, lässt sich nicht von Protesten abhalten. Viele reden davon, dass der Gesprächsfaden nach Russland nicht abreißen dürfe, allen voran der Gasprofiteur Gerhard Schröder, wohl der tragischste Ex-Kanzler, den Deutschland bisher hatte. Es gab auf einer deutschen Autobahnbrücke eine Kunstaktion. In großer Schrift stand da: „Lasst uns Brücken bauen!“ Das klingt gut, ich empfinde es aber angesichts der Lage als naiv. Es ist natürlich wichtig, dass Präsident Macron neunzig Minuten und Bundeskanzler Scholz sechzig Minuten mit Putin telefonieren. Aber die vereinbarten sogenannten humanitären Korridore in den Städten für den Abzug von Zivilisten wurden bisher ebenso wenig eingehalten wie Gefechtspausen.

Bei der damals noch üblichen Gewissensprüfung zur Wehrdienstverweigerung wurde mir tatsächlich die berühmte Frage gestellt, was ich denn täte, wenn die Russen Deutschland überfallen würden. Ich habe nicht auf die konkrete Frage geantwortet, sondern auf die Losung verwiesen: Kein Krieg zwischen Atommächten nach Hiroshima. Aber jetzt ist ein Krieg da, wiederum in Europa. Er ist konkret. Was soll ich tun? Was kann ich tun? Meine Antwort lautet: Kill Putin! – ein Aufruf zum Tyrannenmord. Für mich ist es nicht mehr die philosophisch-ethische Frage, ob der Tyrannenmord legitim ist. Es ist schlichtweg illegitim, dass Tausende wegen eines einzigen Wahnsinnigen sterben müssen. Wer die Chance dazu hat und Putin nicht tötet, begeht unterlassene Hilfeleistung. Aber wer kann Putin töten? Wo sind die Geheimdienste der Welt, die jetzt handeln können? Gibt es im nächsten Umkreis Putins einen Brutus? Müßige Fragen, die ich nicht beantworten kann. Kill Putin ist ein Aufruf, eine Aktion und eine Botschaft, die jetzt durch die Welt gehen muss, der sich viele Menschen anschließen, die auf Tafeln stehen und die anstelle von Peace-Fahnen aus Fenstern wehen, als Bumpersticker auf Autos kleben und einen Hashtag bilden: #killputin. Es ist keine emotionalisierte Hassbotschaft, es ist nicht Aggression gegen den Aggressor, dieser Aufruf ist vielmehr rationales Kalkül der Menschlichkeit: Bevor noch weitere tausende von Menschen in Not kommen und sterben, soll ein einzelner sterben. Kill Putin!

Jost Schieren ist Professor für Schulpädagogik mit Schwerpunkt Waldorfpädagogik.

[1] Putin veröffentlichte 2021 einen Aufsatz, in dem er die Einheit von Russland mit der Ukraine beschwört. Siehe: https://www.nzz.ch/international/russland-und-ukraine-putin-schreibt-brisanten-aufsatz-ld.1635817. Und der Aufsatz im Original.