Inner Connections, Soul breathing und nature breathing

Internationale Klima-Tagung im anthroposophischen Kulturzentrum Järna in Schweden

Etwas hat sich in den letzten Jahren wirklich geändert: die Klimakrise ist im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Was sich dabei mehr und mehr zeigt: Über eine rein technische Transformation wird diese komplexe ökologisch-soziale Krise nicht zu lösen sein. Tiefere Zugänge sind notwendig – und hier hat die Anthroposophie mit ihrem vertieften Zugang sowohl zum menschlichen Bewusstsein als auch zur Natur eine Menge Potenzial.

Dieses Potenzial besser zu verstehen und in den Dialog zu bringen ist Ziel der im April stattfindenden Klimakonferenz im schwedischen Järna – organisiert vom Karl König Institut und dem Kulturhuset Järna. Die mit hochkarätigen internationalen Dozentinnen besetzte Konferenz soll ein Begegnungsraum sein für Menschen aus unterschiedlichen Richtungen: Tiefenökologinnen, Klimawissenschaftler, Politikerinnen, Demeter-Landwirte, Künstler, Architektinnen. Was Dozentinnen und Besucher eint, ist die Suche nach vertieften Ansätzen, um diese Krise zu verstehen und zu ihrer Lösung beizutragen. Die Tagung findet statt vom 13. bis 16. April 2023.

Was mich persönlich besonders freut, ist der besondere Focus, der dabei auf Rudolf Steiners Seelenkalender gelegt wird. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es wird, diese Meditationen über eine spirituelle Ökologie in den Dialog zu bringen mit Klimawissenschaftlern, Ökologinnen und Künstlern aus anderen Richtungen. Insofern wäre es wünschenswert, dass möglichst viele Menschen, denen das Thema am Herzen liegt, die Tagung besuchen.

Genaues Programm und Anmeldung: www.innerconnections.org

Dr. Stefan Ruf gehört zu den Sprechern des Kongresses und ist Autor des Buches Klimapsychologie.