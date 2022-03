In eigener Sache

Am 24. Februar begann der russische Überfall auf die Ukraine. Unter dem Eindruck von rollenden Panzern und Angriffen auf Wohngebiete und Flüchtende haben wir am 8. März auf der Website von Info3 einen scharfen Gastkommentar von Jost Schieren veröffentlicht. Angesichts der Opfer erschien es uns legitim, einen Text zu bringen, der in ungewöhnlich drastischer Form die Person Putins attackiert und sogar für ein Attentat auf den russischen Präsidenten plädiert.

Journalistische Arbeit lebt immer davon, engagierten Gedanken Raum zu geben und dabei auch Risiken einzugehen. Mit einigem Abstand ist jedoch erkennbar, dass wir in diesem Fall über das Ziel hinausgeschossen sind. So hat dieser Text bei einer großen Anzahl von Leserinnen und Lesern Irritationen hervorgerufen, zumal der Autor zwar ausdrücklich als Privatperson geschrieben hat, aber stark in die Waldorfpädagogik eingebunden ist. Deshalb wurden auch Befürchtungen geäußert, der Text könne negative Auswirkungen für die waldorfpädagogische Arbeit haben. Eine solche Möglichkeit stand selbstverständlich außerhalb jeder Absicht.

Am späten Abend des 9. März haben wir deshalb im Einvernehmen mit dem Autor entschieden, den Text wieder vom Netz zu nehmen.

Dr. Jens Heisterkamp Anna-Katharina Dehmelt Ramon Brüll