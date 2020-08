Die Schauspielerin und Moderatorin Ute Maria Lerner startet in diesem Herbst eine neue Podcast-Serie. Auch bekannte Gesichter aus der Zeitschrift info3 sind dabei.

In Anspielung auf die Klimaschutzbewegung ist die Podcast-Reihe Creativity for Future betitelt. Auf den Spuren neuer schöpferischer Potenziale unterhält sich Ute Maria Lerner mit anderen Künstlern und Kreativen aller Branchen, Impulsgebern und Visionären über diese besondere Zeit und die Herausforderungen und Chancen, die sich bieten. In vielen Podcasts wird auch die Herausforderung durch die Corona-Krise eine Rolle spielen. „Kreativität, die dem Leben dient, dem Leben zugewandt ist, und lebenserhaltend ist, scheint der Schlüssel, um die Zukunft entscheidend zu gestalten“, ist Ute Maria Lerner überzeugt.

Vom 1. September an gibt es jede Woche einen neuen Podcast. Zu den Gästen zählen Prominente wie der Hirnforscher Gerald Hüther oder die Sängerin Florentine Schumacher sowie spannende Menschen, die auch aus info3 bekannt sind wie die Feministin Regina Hunschock oder der Sozialaktivist Tobi Rosswog. Am 4. Oktober wird auch info3-Chefredakteur Jens Heisterkamp zu Gast sein.

Der Podcast ist gefördert durch das Kulturförderprogramm der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur sowie unterstützt vom Podcast Provider und Kooperationspartner letscast.fm. Er ist auf den bekannten Podcast-Plattformen frei verfügbar.